Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Yaz Serinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Yaz Serinliği

Tarsus Doğa Parkı\'nda Hayvanlara Yaz Serinliği
18.08.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus Doğa Parkı, hayvanları serinletmek için buzlu meyve kokteyli ve yağmurlama sistemi uyguluyor.

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda sıcak havadan etkilenmemeleri için hayvanlara buzlu meyve kokteyli veriliyor, yağmurlama sistemi uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nda yaz aylarında hayvanlara yönelik serinletme uygulamaları yapılıyor.

Ekipler, lemur ve maymunların tüketmesi için buzlu meyve kokteyli hazırlıyor.

Ayılar için havuz oluşturulan hayvan parkında, kızıl geyikler yapay su kanalı çevresindeki çamur alanlarda, aslanlar ise kafese yerleştirilen yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

Zebraların su kanalından faydalandığı parkta, kanatlı hayvanlar da su takviyesi yapılan küçük göletlerde vakit geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda görevli veteriner hekim Sibel Mazlum, "Sıcak havanın neden olduğu olumsuzluk hayvanları da etkiliyor. Bu yüzden onları serinletecek uygulamaları hayata geçirdik. Hayvanlarımızın sıcakları en hafif şekilde atlatmaları için onları serinletici uygulamalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Tarsus, mersin, Sağlık, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Yaz Serinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
11:35
Türkiye’nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 12:15:30. #7.13#
SON DAKİKA: Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Yaz Serinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.