Tarsus Doğa Parkı\'nda Hayvanlara Yaz Serinliği

Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda sıcak havadan etkilenmemeleri için hayvanlara buzlu meyve kokteyli veriliyor, yağmurlama sistemi uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'nda yaz aylarında hayvanlara yönelik serinletme uygulamaları yapılıyor.

Ekipler, lemur ve maymunların tüketmesi için buzlu meyve kokteyli hazırlıyor.

Ayılar için havuz oluşturulan hayvan parkında, kızıl geyikler yapay su kanalı çevresindeki çamur alanlarda, aslanlar ise kafese yerleştirilen yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

Zebraların su kanalından faydalandığı parkta, kanatlı hayvanlar da su takviyesi yapılan küçük göletlerde vakit geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda görevli veteriner hekim Sibel Mazlum, "Sıcak havanın neden olduğu olumsuzluk hayvanları da etkiliyor. Bu yüzden onları serinletecek uygulamaları hayata geçirdik. Hayvanlarımızın sıcakları en hafif şekilde atlatmaları için onları serinletici uygulamalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.