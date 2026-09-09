Taş Bebek Kafe, 20 bin taş bebekle ziyaretçilerini çocukluk hatıralarına götürüyor - Son Dakika
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Taş Bebek Kafe, 20 bin taş bebekle ziyaretçilerini çocukluk hatıralarına götürüyor

Taş Bebek Kafe, 20 bin taş bebekle ziyaretçilerini çocukluk hatıralarına götürüyor
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Ankara Kalesi içerisinde bulunan Taş Bebek Kafe, yaklaşık 80 ülkeden bir araya getirilen 20 bine yakın taş bebekten oluşan koleksiyonuyla ziyaretçilerini geçmişin oyuncak kültürüne götürüyor.

Ankara Kalesi içerisinde bulunan Taş Bebek Kafe, yaklaşık 80 ülkeden bir araya getirilen 20 bine yakın taş bebekten oluşan koleksiyonuyla ziyaretçilerini geçmişin oyuncak kültürüne götürüyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki tarihi Ankara Kalesi içerisinde yer alan Taş Bebek Kafe, farklı ülkelerden yıllar içerisinde toplanan taş bebeklerden oluşan koleksiyonuyla ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Koleksiyoner Adem Önler tarafından bir araya getirilen taş bebekler, özellikle çocukluk yıllarında bu oyuncaklarla vakit geçiren ziyaretçilere nostaljik ve duygusal anlar yaşatıyor. Kafeyi ziyaret edenler, koleksiyon sayesinde geçmişin oyuncak kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

80'e yakın ülkeden toplanmış, 20 bine yakın taş bebek koleksiyonu var

Taş bebek koleksiyonu yapmaya bilinen bir mimar koleksiyoncusu sayesinde başladığını dile getiren Önler, ilk aldığı bebeği evinde, deposunda sakladığını belirtti.

Kafe içerisinde sergilenen taş bebeklerin 3 katı bebeği olduğunu vurgulayan Önler, "İkinci üçüncü şubeyi açacak kadar bebeğim var. Şubeleşmeyi düşünüyoruz. Taş bebekleri 80'e yakın ülkeden topladım. Gittiğim ülkeler var, gidemediğim ülkelerden de toplattırıyorum. Koleksiyonumda şu anda 20 bine yakın bebek var. Şehir ve ülke dışından gelen ziyaretçiler, taş bebekleri satın almak istiyorlar" diye konuştu.

Koleksiyon bir heves ile başladı

Hobi olarak başlayan sürecin koleksiyona evrildiğini dile getiren Önler, koleksiyona dönüşme sürecinin arkadaşı sayesinde olduğunu belirtti. Arkadaşı için bebek topladıklarına dikkat çekerek kendinin de heves ettiğini aktaran Önler, Taş bebek toplamanın bir sınırı olmadığını, imkan buldukça bebek toplamaya devam edeceğini söyledi.

"Evimi arabamı satar yine bebek toplarım, o derece seviyorum"

Kafe konseptini bebekleri sergilemek amacıyla tercih ettiğini belirten Önler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Taş bebekleri sergileyelim ve insanlar görsün istedik. Kapalı kutuda duran bebekler bir işe yaramıyor. Ücretsiz sergiliyoruz, çok da hoşuma gidiyor. Ziyaretçiler böyle bir kafenin olmasına şaşırıyorlar. Avrupa'da gezdiğim yerlerde bile bu kadar bebeği bir arada göremedim. Param olmasın, evimi arabamı satar yine bebek toplarım o derece seviyorum. Maddi manevi bir hoşuma gidiyor. İnsanların faydalanması, fotoğraf çekilmeleri, şehir dışlarına birilerine önerip gelmeleri, çok hoşuma gidiyor. Mutlu ediyor beni."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Taş Bebek Kafe, 20 bin taş bebekle ziyaretçilerini çocukluk hatıralarına götürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taş Bebek Kafe, 20 bin taş bebekle ziyaretçilerini çocukluk hatıralarına götürüyor - Son Dakika
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