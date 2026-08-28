Tavas Belediye Başkanı Tatık\'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajında, "Bugün bizlere düşen görev; atalarımızdan aldığımız bu kıymetli emaneti korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizi daha aydınlık ve güçlü yarınlara taşımaktır" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Tatık mesajında; " Bugün, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde kazanılan büyük zafer; vatanımızın bütünlüğünün, milletimizin bağımsızlığının ve geleceğimizin teminatı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahraman ordumuz ve aziz milletimizin gösterdiği eşsiz mücadele, bizlere bağımsızlığın ne denli büyük bir değer olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bugün bizlere düşen görev; atalarımızdan aldığımız bu kıymetli emaneti korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ülkemizi daha aydınlık ve güçlü yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, bizlere bu güzel vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.