Tavşanlı'da Gül Bahçesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tavşanlı'da Gül Bahçesi

Tavşanlı\'da Gül Bahçesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çiçek tutkunu bir kişi, bağ evinin bahçesindeki gül ağaçlarının bakımını özenle yapıyor. Ahmet Koyuncu'nun 2006 yılında oluşturduğu gül bahçesi, her sene nisandan itibaren kırmızı, beyaz, sarı, pembe çiçeklerle rengarenk oluyor. Koyuncu, güllerin bakımına büyük özen gösterdiğini ve bahçesindeki güllerin farklı özelliklere sahip olduğunu belirtiyor. Güllerin arasında gezinmeyi ve koklamayı terapi gibi gören Koyuncu, güllerin bağ evini ziyaret eden yakınları ve dostlarının da ilgisini çektiğini ifade ediyor.

02.06.2024 11:19
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 18 yıldır gül yetiştiren çiçek tutkunu, bağ evinin bahçesindeki ağaçların bakımını özenle yapıyor.

Ahmet Koyuncu'nun 2006 yılında oluşturduğu gül bahçesi, kırmızı, beyaz, sarı, pembe çiçeklerle her sene nisandan itibaren rengarenk oluyor.

Koyuncu, yaptığı açıklamada, çiçek yetiştirmeyi sevdiğini, bundan dolayı bağ evinin bahçesini gül ağaçlarıyla donattığını söyledi.

Güllerin bakımına büyük özen gösterdiğini belirten Koyuncu, "Mart ayı gelince bunları budarım. Budadıkça sürgün verir. Elinden geldiği kadar budayacaksın bunları. Ben bunlara sığır ve koyun gübresi veriyorum. Nisan ayında güller açmaya başlıyor." dedi.

Bahçesinde kaç çeşit gül ağacı olduğunu bilmediğini dile getiren Koyuncu, güllerin farklı özelliklere sahip olduğunu, 2006'da diktiği bazı ağaçların halen yaşadığını ifade etti.

Yıllarını verdiği bahçesiyle uğraşmayı, güllerin arasında gezinmeyi, koklamayı terapi gibi gördüğünü vurgulayan Koyuncu, şunları anlattı:

"Çiçekçiye gittim, bana sordu 'Kaç gülün var?' diye. 120 kök gül var şu anda bahçemde. '120 gül nasıl olur?' dedi. 'Arkadaş var' dedim. Gül yetiştirmek benim tek hobim. Bir ara rahatsızlandım, güllerin bazıları kurumaya başladı ama şu an ekmeye devam ediyorum. Buradaki bazı güller kokulu olduğundan, diğerlerini ise güzel görünüyor diye diktim. Yasemin, gül kokularıyla karıştığında bahçem daha güzel kokuyor."

Koyuncu, güllerin bağ evini ziyaret eden yakınları ve dostlarının da ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tavşanlı'da Gül Bahçesi - Son Dakika

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