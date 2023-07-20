TDK, 'Türkiyeli' kelimesini sözlükten kaldırdı - Son Dakika
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TDK, 'Türkiyeli' kelimesini sözlükten kaldırdı

20.07.2023 18:28

Türk Dil Kurumu (TDK), bugün yaptığı yazım düzenlemelerinin yanı sıra sözlüğe 'Türkiyeli' kelimesini de ekledi. Ancak, Twitter'da artan tepkilerin ardından sözcük, sözlükten kaldırıldı. TDK, güncelleme çalışmaları sırasında basında ve sosyal medyada çıkan eleştirileri dikkate alarak incelemeler başlattığını ve konuyla ilgili açıklamalar yapılacağını duyurdu.

TDK tarafından sözlüğe eklenen "Türkiyeli" kelimesi, sosyal medyada gelen tepkiler sonrasında kaldırıldı. TDK tarafından yapılan açıklamada "Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.

"TÜRKİYELİ" KELİMESİ EKLENDİ

Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Düzenlemelerin yanı sıra sözlüğe "Türkiyeli" kelimesini de eklendi.

Türk Dil Kurumu, sözlüğe eklediği 'Türkiyeli' kelimesini gelen tepkiler sonucu saatler sonra kaldırdı

BİRKAÇ SAAT SONRA KALDIRILDI

"Türkiyeli" sözcüğü, internet sitesindeki sözlük bünyesinde yalnızca birkaç saat varlığını gösterdi. TDK, tepkilerin ardından hem sözcüğü hem de tanımı sözlükten kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

TDK tarafından yapılan açıklama, "Güncel Türkçe Sözlük Bilim ve Uygulama Kolu üyeleri ve uzmanları tarafından 2019 yılında güncelleme çalışmalarına başlanan Türkçe Sözlük mevcut hâliyle 2023 yılında kullanıma sunulmuştur. Hazırlık, güncelleme ve yayımlanma sürecinde mevcut yönetimin yer almadığı sözlükle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan eleştiri ve öneriler dikkate alınmış ve gerekli incelemeler başlatılmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler hakkında en kısa zamanda Kurumumuz tarafından gerekli açıklamalar yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Türk Dil Kurumu, sözlüğe eklediği 'Türkiyeli' kelimesini gelen tepkiler sonucu saatler sonra kaldırdı
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Türk Dil Kurumu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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