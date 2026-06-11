Tekirdağ'da 60. Kiraz Festivali Başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 60. Kiraz Festivali Başladı

Tekirdağ\'da 60. Kiraz Festivali Başladı
11.06.2026 22:14
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60. Uluslararası Kiraz Festivali, renkli etkinliklerle Tekirdağ'da başladı ve 14 Haziran'a kadar sürecek.

Tekirdağ'da bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, festival ateşinin yakılmasıyla başlarken, protokol üyeleri, vatandaşlar, motosiklet kulüpleri ve animasyon ekipleri ana cadde boyunca yürüdü.

Festivalin açılış programı muhtevasında Köprübaşı mevkiinde bir araya gelen protokol üyeleri, vatandaşlar, motosiklet kulüpleri ve animasyon ekipleri, Hükümet Caddesi boyunca bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan kortejde vatandaşlar da 200 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Törenin devamında protokol üyeleri tarafından festival ateşi yakılarak 60. Uluslararası Kiraz Festivali'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Kentin simgelerinden biri haline gelen ve her yıl yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Uluslararası Kiraz Festivali muhtevasında konserler, kültürel etkinlikler, sergiler, sportif organizasyonlar ve çeşitli gösteriler düzenlenecek.

Tekirdağ'ın tanıtımına önemli katkı sağlayan festivalin, kent ekonomisine ve turizmine de hareketlilik kazandırması bekleniyor. Festival etkinlikleri 14 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ'da 60. Kiraz Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Baris Deniz Baris:
    yok artık kiraz festivali kiraz festivali herkes aynı şeyi anlatıyo ben de biliyorum var festival olmuş bitsin şimdi başka bi haber yok mu yani 0 0 Yanıtla
  • Barış İşlem Barış İşlem:
    çok iyi çok iyi umarım bu sene daha çok ziyaretçi gelir ki ekonomiye de faydası olsun ??? 0 0 Yanıtla
  • Demet Öztürk Demet Öztürk:
    60 yıl olmuş da avrupada bunun 10 katı festivali var hala ???? 0 0 Yanıtla
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