Tekirdağ\'da "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği

08.04.2026 18:42
Dünya Romanlar Günü dolayısıyla Tekirdağ'da "Roman Kültür Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlik, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, Roman vatandaşların tarih boyunca kültürel zenginlikleriyle toplumun önemli bir parçası olduğunu belirtti. Özdemir, "Bu gün sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda Romanların geçmişte yaşadığı acıların hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. Tarih sahnesine baktığımızda Romanların süreç içerisinde çeşitli soykırımlara maruz kaldığını görüyoruz. Bu nedenle Roman vatandaşlarımız bu günü bir anma günü olarak da değerlendirmektedir" dedi.

Roman vatandaşlara yönelik sosyal politikalar hakkında da bilgi veren Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hazırlanan Roman vatandaşlara yönelik eylem planı kapsamında eğitim, istihdam, barınma ve sosyal destek alanlarında önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Tekirdağ Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Göksel Fil ise Roman vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi adına son yıllarda önemli adımlar atıldığını söyleyerek, "Eğitimden istihdama, barınmadan sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda Roman vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözümü için çalışmalar yürütülüyor. Fırsat eşitliğini önceleyen politikaların geliştirilmesi büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentte Roman vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen projeler ve sosyal destek çalışmaları slayt sunumu eşliğinde katılımcılara aktarıldı.

Etkinlik, Ritm-i Ahenk Topluluğu tarafından gerçekleştirilen anma sunumuyla ile devam etti. Programın sonunda Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi gezildi.

Programa Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Süleymanpaşa Kaymakamı Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, İl Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, Tekirdağ Sodam Koordinatörü Seçil İşcan ve çok sayıda vatandaş katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Icardi’ye takım arkadaşları bile isyan etti Icardi'ye takım arkadaşları bile isyan etti
İsrail TV’sinden savaş geri sayımı Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu İsrail TV’sinden savaş geri sayımı! Trump tehdit etti, Kanal 13 stüdyoya saati kurdu
Trump’ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede İran’a da bir çağrısı var Trump'ı durdurmak için Pakistan Başbakanı devrede! İran'a da bir çağrısı var
Eski Göztepeli Jahovic’ten Icardi’yi kızdıracak yorum Öyle böyle küçümsemedi Eski Göztepeli Jahovic'ten Icardi'yi kızdıracak yorum! Öyle böyle küçümsemedi
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin

19:20
18:58
18:54
18:18
17:52
17:40
