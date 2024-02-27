Tekirdağ\'da deprem resimleri sergisi açılıyor

Kültür Sanat

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Gaziantepli Fatma Avcı, 6 Şubat depremlerinde yaşadığı duyguları yansıtan resimlerden oluşan sergisini Tekirdağ'da açacak.

Depremler sırasında memleketi Gaziantep'te bulunan ve duygularını resim sanatıyla aktarmak isteyen Avcı, çoğunluğu portrelerden oluşan resimlerin tamamlanması sonrası "Asrın Felaketinde Portreler" adlı sergi açacak.

Fatma Avcı, AA muhabirine, depremde yaşananları hafızasından silemediğini, acının, hüznün yanında birlik ve beraberliğin de hep belleklerde kalacağını anlattı.

Çocukluktan bu yana duygularını en iyi ifade ettiği alanın resim olduğunu, deprem şokunu atlattıktan sonra yaşananları resmetmeye başladığını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Yaşadığım şeyleri resme dökmeyi seviyorum. Resimlerim özgün. O an ne yaşandıysam onu resme döktüm. Deprem anını, deprem öncesini, babamın uyumasını... İnsan o an sıcak yatağında belki yarın planları varken yatıyor ama sabah uyanıyorsun deprem var. 'Herkes deprem oluyor' diye konuşuyordu. O sesler bize daha çok panik yaptırdı. Daha sonra kalabalık bir yerde toplandık. Ateş başında bekledik. İnsanların çoğu benim gibi terlikle çıkabilmişti. Yanımıza bir şey alamadık. Hava soğuk ve üşüyorduk. Dışarısı mahşer yerini andırdı."

"Depremden sonra ne yaşadıysam onları resme döktüm"

İlk önce kendi portresini çizdiğini belirten Avcı, "Depremde nasıl hissettiysem bunu resme döktüm. Ardından babam aklıma geldi. Onun uyuması ve kedinin uyuması, depremden sonraki zamanlar aklıma geldi. Depremden sonra ne yaşadıysam, nerelere gittiysem, ne konumdaysam onları resme döktüm." dedi.

Portrelerinde depremden sonra kaldığı yerleri, ısınmak için ateş başında olduğu zamanları, ısınanları ve deprem anında hatırladıklarına yer verdiğini dile getiren Avcı, hafızasında yer edinen tüm kareleri çizmek istediğini söyledi.

6 Şubat'ta yaşananların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini vurgulayan Avcı, şu ana kadar 10 resim çizdiğini, planladığı 10 resmi daha tamamlayıp Tekirdağ'da yakın zamanda sergi açacağını ifade etti.