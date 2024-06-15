Tekirdağ'da EYPİO ve Oğuzhan Koç rüzgarı esti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tekirdağ'da EYPİO ve Oğuzhan Koç rüzgarı esti

Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin ikinci gecesinde EYPİO ve Oğuzhan Koç sahne aldı

15.06.2024 00:51
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Tekirdağ'da EYPİO ve Oğuzhan Koç rüzgarı esti

Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin ikinci gecesinde EYPİO ve Oğuzhan Koç sahne aldı

TEKİRDAĞ - Uluslararası 58'inci Tekirdağ Kiraz Festivali'nin ikinci gecesinde sahne alan ilk isim, rap müziğin tanınan isimlerinden EYPİO oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 58'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin ikinci gecesinde düzenlenen konserde sahne alan ilk isim EYPİO oldu. Kendisini dinlemeye gelen Tekirdağlılara şarkılarını söyleyen genç sanatçı, bilinen şarkılarıyla vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı.

Tekirdağ'da sahne almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren EYPİO'ya gecenin anısına çiçek verilerek ve Tekirdağ'ın yöresel kirazı ikram edildi. EYPİO'nun ardından sahneye çıkan isim Oğuzhan Koç oldu. Dillere dolaşan şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle birlikte seslendiren Koç, festivali düzenlediği için Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ'da EYPİO ve Oğuzhan Koç rüzgarı esti - Son Dakika

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