Tekirdağ’da tarih ve kültür gezileri için Ağustos takvimi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ’da tarih ve kültür gezileri için Ağustos takvimi belli oldu

Tekirdağ’da tarih ve kültür gezileri için Ağustos takvimi belli oldu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların tarihî ve kültürel mirasla buluşturulması amacıyla düzenlenen ücretsiz tarih ve kültür gezilerinin Ağustos ayı programı açıklandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların tarihi ve kültürel mirasla buluşturulması amacıyla düzenlenen ücretsiz tarih ve kültür gezilerinin Ağustos ayı programı açıklandı. Program kapsamında İstanbul ve Çanakkale'ye geziler düzenlenecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in öncülüğünde sürdürülen tarih ve kültür gezileriyle vatandaşların İstanbul ve Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve manevi değerlerini yerinde görmeleri hedefleniyor. Çanakkale gezileri için otobüsler saat 09.00'da, İstanbul gezileri için ise saat 08.00'de hareket edecek.

Çanakkale gezileri 4 farklı tarihte yapılacak

İlçelere göre hazırlanan programa göre Çanakkale gezileri 3 Ağustos'ta Ergene, Saray ve Muratlı; 6 Ağustos'ta Şarköy, Malkara ve Hayrabolu; 13 Ağustos'ta Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa; 18 Ağustos'ta ise Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinden gerçekleştirilecek.

İstanbul gezileri de düzenlenecek

İstanbul gezileri ise 4 Ağustos'ta Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı; 8 Ağustos'ta Malkara, Hayrabolu ve Saray; 11 Ağustos'ta Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi; 26 Ağustos'ta ise Şarköy, Ergene ve Muratlı ilçelerinden düzenlenecek.

Başvurular internet üzerinden yapılacak

Kontenjanla sınırlı olarak gerçekleştirilecek ücretsiz gezilere 7-65 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek. Başvuru yapacak vatandaşların ilgili ilçede ikamet etmesi şartı aranırken, aynı aileden en fazla 2 kişi programa dahil olabilecek.

Tarih ve kültür gezilerine katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki başvuru formu üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kaynak: İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Tekirdağ, Ağustos, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tekirdağ’da tarih ve kültür gezileri için Ağustos takvimi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor CHP’de tarihi istifa dalgası: Belediye başkanları bir bir gidiyor
Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı Kayıp babanın akıbeti, çocukları öldürülünce ortaya çıktı
Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı Eczaneyi bastı, sahibini darp edip ilaçları çaldı
Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı Orangutan, Quaresma’nın kaslarına hayran kaldı
Eski Trabzonsporlu Trezeguet’ten Salah’a: Beşiktaş’a git Eski Trabzonsporlu Trezeguet'ten Salah'a: Beşiktaş'a git
“CHP’de seçmen verileri çalındığı“ iddiasıyla ilgili iki gözaltı "CHP'de seçmen verileri çalındığı" iddiasıyla ilgili iki gözaltı

15:28
Beklenen uygulama hayata geçti Depozito iadesinde yeni dönem
Beklenen uygulama hayata geçti! Depozito iadesinde yeni dönem
14:48
Ece Erken’den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim
14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:30
İran’ın en güçlü silahı savaş meydanına indi ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü
14:24
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
Katilinin düğün fotoğrafını çekti, ormanda vahşice öldürüldü: Her detay dehşete düşürdü
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 16:03:00. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ’da tarih ve kültür gezileri için Ağustos takvimi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.