Tekirdağ’da tarih ve kültür gezileri için Ağustos takvimi belli oldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların tarihi ve kültürel mirasla buluşturulması amacıyla düzenlenen ücretsiz tarih ve kültür gezilerinin Ağustos ayı programı açıklandı. Program kapsamında İstanbul ve Çanakkale'ye geziler düzenlenecek.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'in öncülüğünde sürdürülen tarih ve kültür gezileriyle vatandaşların İstanbul ve Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve manevi değerlerini yerinde görmeleri hedefleniyor. Çanakkale gezileri için otobüsler saat 09.00'da, İstanbul gezileri için ise saat 08.00'de hareket edecek.

Çanakkale gezileri 4 farklı tarihte yapılacak

İlçelere göre hazırlanan programa göre Çanakkale gezileri 3 Ağustos'ta Ergene, Saray ve Muratlı; 6 Ağustos'ta Şarköy, Malkara ve Hayrabolu; 13 Ağustos'ta Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa; 18 Ağustos'ta ise Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinden gerçekleştirilecek.

İstanbul gezileri de düzenlenecek

İstanbul gezileri ise 4 Ağustos'ta Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı; 8 Ağustos'ta Malkara, Hayrabolu ve Saray; 11 Ağustos'ta Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi; 26 Ağustos'ta ise Şarköy, Ergene ve Muratlı ilçelerinden düzenlenecek.

Başvurular internet üzerinden yapılacak

Kontenjanla sınırlı olarak gerçekleştirilecek ücretsiz gezilere 7-65 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek. Başvuru yapacak vatandaşların ilgili ilçede ikamet etmesi şartı aranırken, aynı aileden en fazla 2 kişi programa dahil olabilecek.

Tarih ve kültür gezilerine katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki başvuru formu üzerinden gerçekleştirebilecek.