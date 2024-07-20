Teknolojinin Gelişmesiyle Semercilik Mesleği Gereksiz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Teknolojinin Gelişmesiyle Semercilik Mesleği Gereksiz Hale Geldi

Kahramanmaraş'ta 60 yıldan fazla semercilik mesleğini yapan yaşlı bir vatandaş, teknolojinin gelişmesiyle beraber mesleğin artık gereksiz hale geldiğini ifade etti. Semercilik, modern makinelerin kullanılmasıyla unutulmaya yüz tuttu ve satışlar neredeyse durdu. Hayvan gücüne dayalı olan semercilik, artık ihtiyaç kalmadığı için meslek sahiplerini zor durumda bıraktı.

20.07.2024 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknolojinin gelişmesi semerciliği bitiriyor

Geleneksel sanat modern döneme ayak uyduramıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 60 yıldan fazla semercilik mesleğini yapan yaşlı vatandaş, teknolojinin gelişmesiyle beraber mesleğin artık gereksiz hale geldiğini ifade etti. Esnaf, hayvan gücüne dayalı olan semerciliğin, modern makinelerin kullanılmasıyla unutulmaya yüz tuttuğunu kaydetti.

"Makine işin içine girince bizim işimiz bitti"

Kahramanmaraş tarihi çarşıda semercilik yapan 70 yaşındaki Ali Özcan, eskilerin popüler mesleği semerciliği hala devam ettiriyor. El emeği ürünleri ustalıkla işleyen Özcan, "Artık hayvan gücüne ihtiyaç kalmayınca semere de ihtiyaç kalmadı. Hayvan gücüne ihtiyaç kalmadı yani artık her şey makineleşti. Makine işin içine girince bizim işimiz bitti" dedi.

"Artık ürettiğimizi satamıyoruz"

Satışların neredeyse durmasıyla mesleği bırakma noktasına geldiğini ifade eden Özcan, "Sabahları işe uğramak alışkanlık haline geldi ama artık ihtiyaç kalmadı. Çünkü artık ürettiğimizi satamaz olunca mesleği bırakmış durumdayız. Ben burada bugün varım, belki yarın yokum. Çünkü artık ürettiğimizi satamıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Teknolojinin Gelişmesiyle Semercilik Mesleği Gereksiz Hale Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:43 KKTC’deki törende dikkat çeken anlar Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet KKTC'deki törende dikkat çeken anlar! Erdoğan ile Özel arasında samimi sohbet
11:33 Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak Yazılım krizi sonrası piyasaların gözü 2 veride! Merkez Bankası salı günü açıklama yapacak
09:58 KKTC’de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis’e sataşma dedim KKTC'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis'e sataşma dedim
09:47 Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto Bakanlık devreye girdi Sorununa muhatap bulamayan tatilciden görülmemiş protesto! Bakanlık devreye girdi
14:08 Akın Akınözü’nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, kansere yenik düştü
13:58 Satışlarda patlama yaşanıyor Arda Güler İspanya’yı sallamaya devam ediyor Satışlarda patlama yaşanıyor! Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor
13:44 Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti Güzellik Kraliçesi Alexis Smith, konuşması sırasında seyirciler arasında bulunan eski istismarcısını ifşa etti
12:35 Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi Altınlarının yerini unutan şahıs polisi alarma geçirdi
12:22 Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı Damla Ersubaşı ve eski eşi birbirine girdi! Eskort göndermesi ortalığı karıştırdı
12:18 Tam 7 kilo verdi Wanda Nara’dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü Tam 7 kilo verdi! Wanda Nara'dan ayrılan Icardi adeta iğne ipliğe döndü
11:06 İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı
10:53 Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı Sunucu Kadir Ezildi nişanlandı, herkesin gözü gelinin altınlarına takıldı
10:29 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Vincenzo Montella kararı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Vincenzo Montella kararı
10:24 Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler Kendilerini uyaran komşularının kemiklerini kırıp, annesini darbettiler
10:00 Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş’tan dikkat çeken çıkış Adı İBB Başkan adaylığı için anılan Dedetaş'tan dikkat çeken çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2024 14:55:29. #1.12#
SON DAKİKA: Teknolojinin Gelişmesiyle Semercilik Mesleği Gereksiz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement