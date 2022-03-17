Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Demirci'de gençlerle buluştu - Son Dakika
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Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Demirci'de gençlerle buluştu

17.03.2022 15:43
Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Demirci'de gençlerle buluştu

Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Demirci Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi iş birliği ile Akıncılar Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Bekir Develi, gençlere tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşık 1.5 saat süren söyleşinin sonunda MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çetin, Bekir Develi'ye çiçek verdi. Belediye Başkanı Selami Selçuk da Develi'ye seccade ve yöresel ürünlerden hediye etti.

Konferansa Demirci Kaymakamı Adem Kaya, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş da katıldı.

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Bekir Develi, Demirci, Develi, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi, Demirci'de gençlerle buluştu - Son Dakika


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