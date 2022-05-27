Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek

27.05.2022 19:04
Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, 28 Mayıs-12 Haziran'da "Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi" düzenleyecek.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, 28 Mayıs-12 Haziran'da "Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi" düzenleyecek.

DT'den yapılan açıklamaya göre, binlerce kişiyi bir araya getirecek festivalde, birçok esere imza atmış kostüm tasarımcılarının seçkin çalışmaları, Büyük Tiyatro Fuaye alanında sergilenecek.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, 28 Mayıs-12 Haziran'da düzenlenecek "Kadın Kostüm Tasarımcıları Sergisi"nde temsiller için hazırlanmış kostümlerin tasarımcılarının öz geçmişlerine ve hangi oyunlara ait olduğu bilgisine de yer verilecek.

Oyunların seyirciye daha iyi aktarılabilmesi için karakterlerin ruhunu en iyi şekilde yansıtan sanatçıların çalışmalarının yer aldığı sergi, ücretsiz olarak ziyaretçilerini misafir edecek.

Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek
Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek
Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek
Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek
Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek

YORUMLAR
500
Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak Başkent Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu Ateşi sahne alacak
Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Tiyatro, Haziran, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek - Son Dakika


Son Dakika
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 19:23:33. #1.11#
SON DAKİKA: Temsillerde giyilen kostümler, Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sergilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement