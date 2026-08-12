Tepecik'te Damat ve Sağdıca Eğlenceli Görevler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tepecik'te Damat ve Sağdıca Eğlenceli Görevler

Tepecik\'te Damat ve Sağdıca Eğlenceli Görevler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı'da damat Niyazi ve sağdıcı İsmail, düğün öncesi renkli geleneklerle keyifli anlar yaşadı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde sürdürülen asırlık düğün gelenekleri, damat ve sağdıca zor anlar yaşatırken izleyenlere keyifli anlar sunuyor.

Tepecik beldesinde dünya evine girmeye hazırlanan Niyazi Duhan Gedik'in düğün öncesi arkadaş grubu tarafından hazırlanan eğlenceli "sınavlar" renkli görüntülere sahne oldu. Yöresel gelenekler gereği damat ve sağdıç İsmail Çevik, arkadaş grubunun sıra dışı isteklerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf ettiler. Düğün öncesinde damat Niyazi Duhan Gedik ve sağdıç İsmail Çevik'i akaryakıt istasyonuna ve bakkala gönderen arkadaşları, sakız ve çikolata gibi ikramlıklar aldırdı. İstekleri eksiksiz yerine getiren damat ve sağdıç, daha sonra arkadaşlarının talimatıyla ördek yürüyüşü yaptı. Zaman zaman damat ve sağdıcın sırtına binen arkadaşları, beldenin meşhur manda sütlü dondurmasını da aldırmayı ihmal etmedi. Eğlenceli görevlerin ardından yöresel oyunlar oynayan damat ve arkadaş grubu, neşeli davul zurna eşliğinde düğün alanına yürüdü.

Beldedeki düğün gelenekleri hakkında bilgi veren Cihat Talha Seven, amaçlarının hem damada unutulmaz bir anı bırakmak, hem de geçmişten gelen gelenekleri yaşatmak olduğunu belirtti. Seven, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tepecik beldemizde düğünlerimiz sadece bir birliktelik değil, aynı zamanda dostluğun ve neşenin zirveye çıktığı etkinliklerdir. Damat arkadaşımız Niyazi Duhan Gedik ve sağdıcımız İsmail Çevik'e tatlı takılmalarda bulunduk. Onlardan bakkaldan ikramlıklar almalarını, beldemizin meşhur manda sütlü dondurmasını getirmelerini istedik. Zaman zaman sırtlarına bindiğimiz ördek yürüyüşü yaptırdığımız anlar oldu. Hep birlikte oynayıp eğlenerek düğün alanına geçtik. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz."

Geleneksel oyunlar ve neşeli görüntülerle devam eden düğün, belde halkı tarafından ilgiyle takip edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tepecik'te Damat ve Sağdıca Eğlenceli Görevler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kolombiya’dan Golan Tepeleri’ne İsrail İzni Kolombiya'dan Golan Tepeleri'ne İsrail İzni
Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı Fön ve jöle parası yüzünden taşlı sopalı mahalle kavgası: Enişte ve yakınları ev bastı
İstanbul’da jammer’lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı İstanbul'da jammer'lı vurgun: 200 bin lirayı alıp kaçtı
Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan’da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi

15:59
Fenerbahçe’de büyük ayrılık operasyonu Aziz Yıldırım hepsine “Güle güle“ dedi
Fenerbahçe'de büyük ayrılık operasyonu! Aziz Yıldırım hepsine "Güle güle" dedi
15:42
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyonu açıklandı
15:22
Yalova’da F-16 eğitim uçağı düştü
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
15:15
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’te
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
14:43
Abdullah Avcı’nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
Abdullah Avcı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı
14:29
Bayrağa çirkin saldırı Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Bayrağa çirkin saldırı! Şehri ayağa kaldıran kadın yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2026 16:01:51. #7.12#
SON DAKİKA: Tepecik'te Damat ve Sağdıca Eğlenceli Görevler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.