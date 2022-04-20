The Bağcılar filmi uyuşturucu batağına düşürülen gençlere dikkat çekecek - Son Dakika

Kısıtlı imkanlarla sinema dünyasına kazandırılan The Bağcılar filmi, uyuşturucu batağına bulaştırılan gençlerin yaşadıklarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Mahalle kültürü ve sokak gerilimi üzerine kurulan film, ilçe halkından da yoğun destek aldı.

Sokakları ele geçiren uyuşturucu düzenine başkaldırı amacıyla hazırlanan film, Bağcılar'ın arka sokaklarında yaşanan trajik olaylara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bayram Arslan'ın (40) kısıtlı imkanlarla ortaya çıkardığı film projesi sokak ve mafya gerilimine dikkat çekiyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise Erkan Can, Ertan Saban, Selim Erdoğan ve Su Polen gibi ünlü isimler yer alıyor.

"HAYRANLIK İLE İZLEDİĞİMİZ AKTÖRLERLE ÇALIŞMA FIRSATI YAKALADIK"

Film yapımcısı Bahadır Atay'ın projeyi farklı bir kaliteye taşıdığını söyleyen Bayram Arslan, "Bahadır Atay ile tanışmamız sonrası hayranlık ile izlediğimiz aktörlerle çalışma fırsatı yakaladık. Erkan Can, Ertan Saban ve Selim Erdoğan ülkeye damga vurmuş çok sevilen karakterler projede yer alıyor. Oynamış oldukları projeler milyonlar tarafından takip ediliyor. Bu değerli isimlerin bizim projemizde yer almaları hem bizler hem de Bağcılar için büyük bir şans. Hepsini çok seviyorum; oyunculuktan öte kalpleri iyilik dolu güzel insanlara bizlere destek oldukları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BÖYLE DEĞERLİ PROJELERE DESTEĞİ HAK EDİYOR"

Filmin proje sponsorlarından H&S Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sümer projeye ilişkin açıklamasında, "Bu projenin bir parçası olacağım hiç aklıma gelmemişti. Bayram Arslan kardeşimin bu filme başlama öyküsü ve bitirme arzusu karşısında kayıtsız kalamadım. Ben de elimdeki imkanları seferber ederek bu projeye destek oldum. Bayram Arslan'ın projeyi anlatırken gözlerinden çıkan pırıltı beni ikna etmeye yetti" diye konuştu.

Sümer konuşmasının devamında, "Bağcılar böyle değerli projeleri ve daha da iyilerini hak ediyor. Şu anda Bağcılar'daki muhtarlıkların kapısında da The Bağcılar'ın afişini görebilirsiniz. Halkın ve kurumların destek verdiği bu gence kayıtsız kalmak olmazdı. Bizim de elimizi taşın altına koymamız gerekirdi. Bu sebeple daha da fazlasını yapıp bu projeden sonra ortak bir proje yapma kararı aldık" dedi.

Film, 6 Mayıs'ta gösterime girecek.