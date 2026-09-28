Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, köy okulu öğrencilerini Zerzevan\'a götürdü

Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, köy okulu öğrencilerini Zerzevan'a götürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tigris Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, ortak kurumların koordinasyonuyla köy okulu öğrencilerine Çınar'daki Zerzevan Kalesi'ni gezdirdi. İlk kez bu heyecanı yaşayan öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür ederek yetkililerden benzer etkinliklerin sık sık yapılmasını istedi.
Tigris Bisiklet ce Doğa Sporları Kulübü tarafından, köy okulu öğrencilerine tarihi Zerzevan Kalesi gezdirildi.
Ortak kurumların koordinasyonu ile köy okullarında okuyan öğrencilere kültürel miras olan Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi gezisi düzenlendi. İlk defa bu heyecanı yaşayan öğrenciler, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, yetkililerden bu tarz etkinliklerin sıklıkla devam etmesini istedi.
Kaynak: İHA
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