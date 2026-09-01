Tillo’daki tarihi türbe yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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Tillo’daki tarihi türbe yeniden ziyarete açıldı

Tillo’daki tarihi türbe yeniden ziyarete açıldı
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Siirt'in Tillo ilçesinde tadilat ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılan İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı türbeleri, çalışmaların tamamlanmasıyla 1 Eylül 2026'da yeniden ziyarete açıldı.

Siirt'in Tillo ilçesinde, tadilat ve güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılan İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Siirt Valiliği himayesinde; Tillo Kaymakamlığı, Tillo Belediyesi ve İsmail Fakirullah Camiini Yaptırma, Yaşatma, Onarma, Çevresini Güzelleştirme ve Mallarını Koruma Vakfı iş birliğinde yürütülen tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan çalışmaların uzman ekip tarafından gerçekleştirilmesinin ardından tarihi türbe, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yeniden ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Kaynak: İHA

İsmail Fakirullah, Kültür Sanat, Kültür, Turizm, Tillo, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tillo’daki tarihi türbe yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika

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