TOKİ Konutlarında İlk Cuma Namazı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaaova Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 500 konutun hak sahiplerine geçici teslim edilmesinin ardından, sitede bulunan TOKİ Camii'nde ilk cuma namazı eda edildi.

Hak sahiplerine geçici teslimatların gerçekleştirildiği TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar, camide ilk kez cuma namazında bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu namazda mahalle sakinleri birlik ve beraberlik içerisinde ibadet etti.

TOKİ sakinleri, konutlarla birlikte sosyal yaşam alanlarının da hizmete açılmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. - MUĞLA