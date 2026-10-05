Töre prömiyeri yapıldı, Trabzon Devlet Tiyatrosu 70 bin seyirciyi artırmayı hedefliyor

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Ahmet Uzuner, 2025-2026 tiyatro sezonunda 179 temsille 70 bin seyirciye ulaştıklarını, yeni sezonda bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Uzuner, AA muhabirine, 2026-2027 tiyatro sezonunu Turgut Özakman'ın yazdığı "Töre" oyunuyla açtıklarını belirtti.

Yaklaşık 1,5 aylık prova sürecinin ardından 11 oyuncunun rol aldığı oyunun prömiyerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Uzuner, tiyatroseverlerin ilk gösterimden itibaren oyuna ilgi gösterdiğini ifade etti.

Uzuner, dekoru, kostümü ve aksesuarları Ankara'da tasarlanarak Trabzon'a getirilen oyunun ekim ayının ikinci haftasına kadar seyirciyle buluşacağının altını çizdi.

Tolga Çiftçi'nin yönetmenliğini yaptığı oyunda Ceyhun Gen, Ensar Kaplan ve Sıla Ömeroğlu'nun yönetmen yardımcısı olarak görev aldığını aktaran Uzuner, "Oyunumuzda 11 sanatçı arkadaşım yer alıyor. Oyunun dekorunu Bekir Beğen, kostümlerini Tuğçe Özdemir, ışık tasarımı Nihat Bahar'a ait, müziklerini Berkay Yiğit Aslan yaptı." dedi.

İki oyun prömiyer için hazırlanıyor

Uzuner, yeni sezon kapsamında iki oyunun daha prömiyer hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

"Sıradan Kasabası" adlı çocuk oyununun 6 Ekim'de seyirciyle buluşacağını bildiren Uzuner, "Oyunun son hazırlıkları yapılıyor. Prova aşamasında olan bir başka oyunumuz William Shakespeare'in 'Julius Caesar' adlı oyunu da 12 Kasım'da prömiyer yapacak. Sezon boyunca çocuk ve büyük oyunlarımız olacak." diye konuştu.

TDT'nin 1987'de Erhan Gökgücü öncülüğünde kurulduğunu ve o tarihten bu yana Trabzonlu tiyatroseverlerin kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Uzuner, geçen sezon seyirci sayısında artış yaşandığını vurguladı.

Uzuner, yeni sezonda da zengin bir repertuvarla seyircinin karşısında olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Salonlarımız hiç boş kalmaz. Önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de bizi yalnız bırakmayacaklar. Çok çeşitli ve zengin bir repertuvarımız var bu yıl. Herkesi Trabzon Devlet Tiyatrosuna bekliyoruz. Geçtiğimiz sezon toplamda 179 temsil verdik ve 70 bin seyirciye ulaştık. 2025-2026 tiyatro sezonunda önceki yıllara oranla seyirci sayımızı artırdık ve bu yıl da yükselterek devam edeceğiz."

Uzuner, ayrıca bu yıl 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'nde de 9 bölge tiyatro müdürlüğünün oyunları ve 5 yabancı ekibin katılımıyla 42 temsil gerçekleştirildiğini söyledi.

Festival kapsamında alışveriş merkezleri ve tiyatronun fuaye alanında açılan sergilerle birlikte yaklaşık 350 bin kişiye ulaştıklarını ifade eden Uzuner, festivalin kentte tiyatroya ilgiyi artırdığını kaydetti.

TDT sosyal sorumluluk projelerine de destek veriyor

Uzuner, TDT'nin sahne çalışmalarının yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldığını belirtti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce başlatılan "DT Mutfak Projesi" kapsamında seyircilerin oyun provaları ile tiyatro atölyelerini ziyaret edebildiğini aktaran Uzuner, projeye gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla uygulamayı bu sezon da sürdüreceklerini vurguladı.

Uzuner, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesinin "Yönetmen Öğretmen", Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün "Sahnede Parlayan Küçük Yıldızlar" projeleri ile Emniyet Genel Müdürlüğünün Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı'nın (ÇOGEP) paydaşı olduklarını, bu çalışmalarla tiyatronun birleştirici gücünden yararlandıklarını kaydetti.