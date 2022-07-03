Trabzon'a gelen sanatçılar tarihi yerleri resmetti

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin "11. Uluslararası Sanatçı Buluşması" etkinliği kapsamında 16 ülkeden Trabzon'a gelen 40 sanatçı, kentin tarihi ve turistik mekanlarını tuvale yansıttı.

Etkinlik kapsamında "Dünya Sanatçılarının Gözüyle Trabzon" sloganıyla bir araya gelen sanatçılar, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Gezdikleri yerlerden çeşitli notlar alan sanatçılar, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan alanda da gezip gördükleri tarihi ve turistik yerleri resmetti.

"Halkın içinde sanatlarını icra ediyorlar"

Dernek Başkanı Şükran Üst, AA muhabirine, bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Sanat Buluşması etkinliği kapsamında, Malezya, İran, Irak, Bahreyn, Ürdün, Hollanda ve Güney Kore gibi farklı ülkelerden gelen sanatçılarla Trabzon'da buluştuklarını söyledi.

Sanatçıların toplamda 80 eser yapacağını ifade eden Üst, "Etkinlik kapsamında sanatçılarımızla dört günlük program yaptık. Şehir merkezinin tarihi ve turistlik mekanlarının yanı sıra Uzungöl ile Sümela Manastırı'nı da gezdik. Bugün de meydanda yaptıkları eserleriyle Trabzon'u yorumluyorlar, halkın içinde sanatlarını icra ediyorlar." diye konuştu.

Üst, sanatın kültürler arası diyaloğun gelişmesine katlı sağladığını vurgulayarak, "Ülkeler arası köprüler kuruyoruz. Dünyanın en güzel mesleği." dedi.

Yapılan eserleri yarın Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde beğeniye sunacaklarına dikkati çeken Üst, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

"Buraları görüp de bu güzel tabloları icra etmemek elde değil"

Etkinliğe Bulgaristan'dan katılan sanatçı Vildan Özkan, Trabzon'un tarihi ve turistlik mekanlarının oldukça etkileyici olduğunu dile getirerek, "Buraları görüp de bu güzel tabloları icra etmemek elde değil. Çok ilham doluyum ve heyecanlıyım. Sümela Manastırı'nı resmettim." ifadesini kullandı.

Malezyalı sanatçı Fazz Ramiı ise etkinliğe katılmak için geldiği Trabzon'u çok sevdiğini belirterek, "Tuvale resmettiğim meydandan çok etkilendim. Renkler ve çiçekler çok güzeldi." diye konuştu.