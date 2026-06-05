Trabzon'da 2500 Kursiyerin El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da 2500 Kursiyerin El Sanatları Sergisi Açıldı

05.06.2026 19:03
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Trabzon'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 kursiyerin el emeği ürünleri sergileniyor. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen sergi, 7 Haziran'a kadar açık kalacak.

Trabzon'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında 2 bin 500 kursiyerin hazırladığı el sanatları ürünlerinden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda kurulan stantlarda kursiyerler, yıl boyunca yaptıkları ürünleri beğeniye sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı konuşmada, eğitimin önemine vurgu yaparak, "Öğrenmenin yaşı yok" sözünün en güzel örneğinin düzenlenen etkinlik olduğunu söyledi.

Genç, kadınların üretime katılması ve kendilerini geliştirmesi adına önemli çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Trabzon, el sanatları konusunda Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biridir. Kadın İstihdam ve Yaşam Merkezimiz, kadın kooperatiflerimiz ve halk eğitim merkezimizle güçlü bir iş birliği içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak 8 kadın kooperatifimize ürettikleri ürünleri satma imkanı sağlıyoruz. Ayrıca evde üretim yapan 74 kadına da satın alma garantisi veriyoruz. Böylece hem değer üretiliyor hem de aile ekonomisine katkı sunuluyor." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Genç ve beraberindekiler serginin açılış kurdelesini kesti.

Halk oyunları ekipleri gösteri sunarken, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı da konser verdi.

Ahşap hediyelik eşya, bitkisel örücülük, tezhip, el dokuma, halı dokuma, Trabzon fanilası, ipek koza, keçe yapımı, ev tekstili ürünleri hazırlama, giyim üretim teknolojileri, el nakışları, iğne oyası, takı tasarımı ve çini sanatı gibi el emeği ürünlerin yer aldığı stantlar 7 Haziran'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da 2500 Kursiyerin El Sanatları Sergisi Açıldı - Son Dakika

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