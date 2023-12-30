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Trabzon'da aile içi şiddet davasında ceza alan Mehmet G, okul inşaatında çalışıyor - Son Dakika
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Trabzon'da aile içi şiddet davasında ceza alan Mehmet G, okul inşaatında çalışıyor

Trabzon'da eşi ve oğlunu yaraladığı gerekçesiyle ceza alan Mehmet G, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında okul inşaatında çalışıyor. Daha önce işlediği suçlar nedeniyle hapis yatan Mehmet G, cezası çevrildi ve şartları yerine getiriyor.

Trabzon\'da aile içi şiddet davasında ceza alan Mehmet G, okul inşaatında çalışıyor
30.12.2023 - 12:31,  Güncelleme: 12:52
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Trabzon'da, eşi ve oğlunu yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada ceza alan Mehmet G, Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında okul inşaatında çalışıyor.

Beşikdüzü ilçesinde Mart 2021'de tartıştığı eşi ve oğlunu yaralayan 50 yaşındaki Mehmet G. hakkında, Vakfıkebir Asliye Ceza Mahkemesince kamu davası açıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın 11 ay 6 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Daha önce işlediği suçlar nedeniyle bir süre hapis yatan Mehmet G, daha sonra Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlandı.

Mehmet G'nin cezası, 40 gün okul tadilatında çalışma, haftanın belirli günlerinde kolluk kuvvetlerine imza verme ve suça konu aile içi şiddet seminerlerine katılma yükümlülüğüne çevrildi.

Yasa kapsamında Ortahisar ilçesindeki okulun inşaatında 15.00-18.00 saatlerinde çalışan sıvacı ustası Mehmet G, eşi ve çocuğuyla aralarındaki tartışmadan pişmanlık duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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