Trabzon'da Liseler Arası Müzik Festivali ve Resim Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Liseler Arası Müzik Festivali ve Resim Sergisi Düzenlendi

Trabzon\'da Liseler Arası Müzik Festivali ve Resim Sergisi Düzenlendi

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Liseler Arası Müzik Festivali' ve 'Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser Resim ve Karikatür Sergisi' Ganita'da gerçekleştirildi. Etkinlikte, 100 öğretmen ve 100 öğrencinin yağlı boya, kara kalem ve suluboya gibi tekniklerle yaptığı resim ve karikatürler sergilendi. Ayrıca 10 lisenin öğrencilerinden oluşan müzik grupları da farklı şarkılar seslendirdi. Etkinliği İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ve vatandaşlar da takip etti. Uygun, öğrencileri kutlayarak, destek veren okul müdürlerine ve öğretmenlere teşekkür etti. Ayrıca gelecek yıl da etkinliği düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

05.06.2024 17:33
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Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce "Liseler Arası Müzik Festivali" ile "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 Eser Resim ve Karikatür Sergisi" düzenlendi.

Ganita'da düzenlenen etkinliklerde, 100 öğretmen ve 100 öğrencinin yaptığı yağlı boya, kara kalem ve suluboya gibi tekniklerden yapılan resim ve karikatürler sergilendi.

Etkinlikte ayrıca 10 lisenin öğrencilerinden oluşan müzik grupları da birbirinden farklı şarkıları seslendirdi.

Etkinliği İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş ve öğretmenlerin yanı sıra vatandaşlarda takip etti.

Etkinlik sonunda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Uygun, performanslarından dolayı öğrencileri kutlayarak, destek veren okul müdürlerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Uygun, göreve ilk geldiği günden beri okul yöneticileriyle gençlere yönelik bir şeyler yapmak istediklerini dile getirerek, akademik başarıyı büyüten, destekleyen, güçlendiren gençlere kendi yeteneklerini, kabiliyetlerini, becerilerini sergilemelerine, onları büyütmeleri ve hatta sanat okuryazarı olmaları konusunda yol ve cesaret vermeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin "Gönülleri Birleştiren Ezgiler Sahnede Liseliler" sloganıyla okullarında müzik grupları oluşturduklarını belirten Uygun, bütün ilçedeki okullarda grupların katılımını artırarak gelecek yıl da etkinliği düzenleyeceklerini ifade etti.

Uygun, okul müdürlerine ve öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA

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