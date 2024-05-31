Trabzon'da Of Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'da Of Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi

Trabzon\'da Of Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi

Trabzon'da bulunan Of Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, öğretmenleri Osman Kınacı koordinatörlüğünde Nasreddin Hoca hikayelerine dayanan bir tiyatro oyunu sahneledi. Oyunu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsmail Kurt ve veliler izledi. Oyunun ardından Kaymakam Demirer, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

31.05.2024 13:33
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Trabzon'da, Of Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tiyatro oyunu sahneledi.

Öğretmen Osman Kınacı koordinatörlüğünde hazırlanan ve Nasreddin Hoca hikayelerine yer verilen oyunu, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü İsmail Kurt ve veliler izledi.

Oyunun ardından öğrencileri tebrik eden Demirer, "Öğrencilerimiz çok güzel oyun ortaya koydular. Emeği geçen idaeci ve öğretmenlerimizi de kutluyorum. Bundan sonraki çalışmalarında öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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