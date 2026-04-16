Trabzon'da Tiyatro Günleri

16.04.2026 11:38
Ankara Devlet Tiyatrosu, "Son İnsan" ve İstanbul Devlet Tiyatrosu, "Kırmızı Küre" oyunlarını sergileyecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Son İnsan" adlı oyununu Trabzon'da seyircisinin beğenisine sunmayı sürdürecek.

Derem Çıray'ın yazdığı, Pınar Töre Karayel'in yönettiği oyunda nefsiyle mücadele eden kişilerin yaşadıkları anlatılıyor.

Dekor tasarımını Mustafa Mahdum, kostüm tasarımını Ruken Bakır ve ışık tasarımını da Mehmet Mertal'ın yaptığı oyunda, Zeynep Ekin Öner, Gökhan Kutum ve Erdi Erciyas rol alıyor.

Tek perdelik oyun bu akşam ve yarın 20.00'de, 18 Nisan'da ise 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu ise "Kırmızı Küre" isimli çocuk oyununu sahneleyecek.

Pınar Akkuzu'nun yazdığı, Güray Dinçol'un yönettiği tek perdelik oyunun dekor tasarımını Nur Sinem Mete, kostüm tasarımını Dilek Kaplan, ışık tasarımını Önder Ay ve müzik direktörlüğünü İlkay Nişancı yaptı.

Çiğdem Aygün, Cansın Işık ve Demet Ergün gibi oyuncuların rol aldığı oyun, meraklı bir kız çocuğunun küreyle arkadaş olmasıyla yaşadıkları anlatılıyor.

Oyun 19 Nisan'da 13.00'te ve 20, 21 ve 22 Nisan'da saat 11.00'de aynı sahnede seyircisiyle buluşacak.

TDT, "Eldivenlerimi Kim Aldı?" çocuk oyununu da sahnelemeye devam edecek.

Melek Özlem Sezer'in yazdığı, Alperen Kartal'ın uyarladığı ve Ebru Kara'nın yönetmenliğini yaptığı oyunda, eldivenlerini kaybeden bir çocuğun yaşadığı macera anlatılıyor.

Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı, Güliz Oktar Altay, Gülşah Canbakal ve Yasemin Nalçacıoğlu'nun yer aldığı oyunun dekorunu Özge Çınar, müziğini Kemal Alpan ve ışık tasarımını da Adem Eroğlu yaptı.

Tek perdelik oyun 19 Nisan'da 15.00'te, 20, 21, 22 ve 23 Nisan'da saat 13.00'te Haluk Ongan Sahnesi Fuaye Alanı'nda seyircinin beğenisine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesince Hamamizade Kültür Merkezi'nde 17 Nisan'da "Geçmişten Günümüze Bölgemizde Gazetecilik" söyleşisi, Trabzon Bayburtlular Derneğince 20 Nisan'da Türk halk müziği konseri düzenlenecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın "Ahududu'da Son Alkış", 18 Nisan'da "Kirli Sepeti" ve 21 Nisan'da da "Anlaşılmaz Konuşmalar" tiyatro oyunları sahne alacak.

Trabzon'da Mizah Sanatı Derneğince bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" 19 Nisan'a kadar, "5. Uluslararası Tiyatro Festivali" çeşitli etkinlikler ve oyunlarla 25 Nisan'a kadar Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

