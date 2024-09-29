Trabzon'daki Tarihi Surlarda Temizlik Çalışması Başlatıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon'daki Tarihi Surlarda Temizlik Çalışması Başlatıldı

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, tarihi surlardaki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için Anıtlar Kurulu'ndan onay bekliyor. Başkan Ahmet Metin Genç, metruk kalıntıların temizlenmesi için gerekli prosedürlerin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

29.09.2024 10:02  Güncelleme: 10:09
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Surlardaki fayansları temizlemek için harekete geçildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç,

"Surlardan metruk kalan kalıntıları temizlemek için Anıtlar Kurulu onayı lazım"

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde tarihi surlarda geçmişte bulunan ve kentsel dönüşüm sırasında yıkılan evlerden kalma fayans ve benzeri ev eklentilerinin görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Kadınlar Pazarı'nın yapımı sırasında esnafın mağdur olmaması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan geçici prefabrik yapılar, pazarın hizmete alınması ile yıkılırken ortaya çıkan görüntüler tartışma konusu olmuştu.

Geçici yapıların yıkılması ile ortaya çıkan alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeşil alana çevrilirken, surlardaki çirkin görüntüye ise müdahale edilememişti. Surlara yaptığı eklentiler nedeniyle oluşan çirkin görüntünün temizlenmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yapmak istediği çalışma Anıtlar Kuruluna takılmıştı. Anıtlar Kurulu'nun ileride burada restorasyon çalışması yapılacağını ifade ederek Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin müdahalesine şimdilik izin vermediği belirtilmişti.

"Prosedürler tamamlanmak üzere"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuyla ilgili ilgili Anıtlar Kurulu'na yazı yazdıklarını söyledi. Genç, "Onunla ilgili kurula yazı yazdık. Çünkü zemin düzenlemesini Büyükşehir Belediyesi olarak biz yaptık. Surlardan metruk kalan kalıntıları almak için bile kurul onayı lazım. Bu prosedürler tamamlanmak üzere. Orayı çok güzel bir hale getireceğiz. Çünkü orası bize büyük bir emanet. Hemen yukarı hisarda da kazı çalışmalarımız var. Geçen hafta valimizle birlikte ziyarette bulunduk. Büyükşehir Belediyesi olarak projenin paydaşıyız. İnşallah oradan çıkan kalıntı, buluntularla beraber elimizdeki tarihi eserleri bir arkeopark ismiyle tanımladığımız bir arkeolojik müzede de hem hemşerilerimizle buluşturmuş olacağız. Hem de o medeniyetlerin kalıntılarına buluntularına daha doğru ifadeyle mirasına sahip çıkmış olacağız" diye konuştu.

Trabzon\'daki Tarihi Surlarda Temizlik Çalışması Başlatıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'daki Tarihi Surlarda Temizlik Çalışması Başlatıldı - Son Dakika

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