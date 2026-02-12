Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan İki Oyun - Son Dakika
Kültür Sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu'ndan İki Oyun

12.02.2026 10:35
TDT, 'Sessizlik! Kayıttayız' ve 'Alice Harikalar Diyarında' oyunlarını sahnelemeye devam ediyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Sessizlik! Kayıttayız" adlı oyunu sahnelemeye devam edecek.

Patrick Haudecoeur ve Gerald Sibleyras'ın yazdığı, İpek Özgüven'in çevirdiği ve Buğra Koçtepe'nin yönettiği "Sessizlik! Kayıttayız" oyununda, film çekimi için kiralanan sahnede geçen hikaye eğlenceli şekilde anlatılıyor.

Elvan Çanakoğlu, Selin Karayağız, Güliz Oktar Altay, Ceyhun Gen, Volkan Satır, Ogün Kılıç, Saliha Karahasan, Gülşah Canbakal, Dilan Serinyel, Yasemin Nalçacıoğlu, Burhan Kurt, Bedirhan Arpacı ve Hazar Altıntaş'ın rol aldığı oyunun dekorunu Gözde Yavuz, kostümlerini ise Ebru Gürbüzlü tasarladı.

Tek perdelik oyun bugün ve yarın akşam saat 20.00'de, 14 Şubat'ta 15.00 ve 20.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Öte yandan TDT, "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam edecek.

Lewis Carroll'un yazdığı, Tim Kane'nin oyunlaştırdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçeye çevirdiği ve Muzaffer Kırıkkalp'in yönettiği oyun, 15 Şubat'ta 13.00'de sahnelenecek.

Dekoru Emre Satı, kostümleri Özge Şenol, müziği Yusuf Yalçın, koreografisi Ayşe Taşyar, ışık tasarımı Nihat Bahar ve görsel tasarımı Umut Hür Yaşar'a ait oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş ve Sıla Ömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular rol alıyor.

Oyunda, Alice'in Harikalar Diyarı'nda yaşadığı maceralar, farklılıkların güzelliği ve cesaretin gücü anlatılıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde yarın "Varildeki Adam", 14 Şubat'ta "Ağustos Böceği ve Karınca", 15 Şubat'ta "Değirmencinin Dansı" adlı çocuk oyunları sahnelenecek. Aynı sahnede 15 Şubat'ta da Türk Sanat Musikisi konseri düzenlenecek.

Kaynak: AA

