Trabzon, Dizi Çekimlerinin Gözdesi - Son Dakika
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Trabzon, Dizi Çekimlerinin Gözdesi

Trabzon, Dizi Çekimlerinin Gözdesi
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Trabzon, dizi ve film çekimleriyle turizmdeki cazibesini artırdı, ziyaretçileri çekiyor.

Doğu Karadeniz'in doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle öne çıkan Trabzon, son yıllarda dizi ve film yapımlarının tercih ettiği önemli set alanlarından biri haline gelirken, ekranda izledikleri mekanları görmek isteyen ziyaretçileri de kente çekiyor.

Yeşil ve mavinin buluştuğu coğrafyası, tarihi yapıları, yaylaları, gölleri ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken kent, yılın her döneminde yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Trabzon'un doğal plato görünümündeki alanları, yapım şirketlerinin yanı sıra dizi ve film sektörünün takipçileri için de cazibe merkezi oluşturuyor.

Uzungöl, Sümela Manastırı, Sera Gölü, Zigana Dağı, Hamsiköy, Atatürk Köşkü, Ayasofya Camisi, Çal Mağarası, yaylalar ve sahiller, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kentte çekimleri gerçekleştirilen yapımların ardından bazı mekanlar, izleyicilerin gezi rotalarına dahil edilmeye başlandı.

Televizyon ekranlarında gördükleri sokakları, tarihi yapıları ve doğal alanları yakından görmek isteyen ziyaretçiler, Trabzon'a gelerek çekim noktalarını keşfediyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın yer aldığı "Taşacak Bu Deniz" dizisinin çekim mekanları da ziyaretçilerin ilgisini çeken noktalar arasında bulunuyor. Araklı, Sürmene ve farklı ilçelerde gerçekleştirilen çekimler, bölgeye gelen ziyaretçilerin rotasını çeşitlendiriyor.

Araklı ilçesindeki tarihi yapılar ve Konakönü Mahallesi'nde yer alan yaklaşık 100 yıllık konak, dizinin izleyicileri tarafından ziyaret edilen önemli mekanlardan biri haline geldi.

Dizinin çekildiği alanları görmek isteyen vatandaşlar hem bölgenin doğal güzelliklerini keşfediyor hem de yöre esnafına ekonomik katkı sağlıyor.

"Trabzon'un ülke genelinde tanınırlığı arttı"

Konağın sahibi Münevver Civelek, AA muhabirine, 100 yıllık geçmişe sahip konağa 50 yıl önce gelin olarak geldiğini söyledi.

Civelek, konağı yazlık olarak kullandıklarını belirterek, "Konağı turizme katkı olsun diye çekimler için verdik. Yazın burada duruyoruz, kışın da dizi çekimleri yapılıyor." dedi.

Dizinin yaz dönemi nedeniyle çekimlere ara vermesinin ardından farklı illerden ziyaretçilerin konağı görmek için gelmeye başladığını vurgulayan Civelek, "Burada tarihi evler de var. Karadeniz turları düzenlendiği için bu mekanları da turlara kattılar. Daha da güzel oldu. Memnunuz." diye konuştu.

Araklı Kadın Kooperatifi Başkanı Meryem Hamiyet Halil de Karadeniz Bölgesi'nde çekilen dizi ve filmler sayesinde Trabzon'un ülke genelinde tanınırlığının arttığını ifade etti.

İlçeye gelen ziyaretçilere Trabzon'un kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla açtıkları stantta yöresel ürünlerin satışını yaptıklarını dile getiren Halil, el emeği yöresel bebekler, keşan bandanalar, çemberler ve yazmalara ilginin arttığını kaydetti.

"Dizi ve filmler ülkemizin tanıtımına yön veriyor"

İzmit'ten ailesiyle Trabzon'a gelen Aysel Altunbay da Karadeniz'in tarihi ve turistik mekanlarını televizyondaki dizilerden ilgiyle takip ettiğini belirterek, "Daha önce buraya hiç gelmemiştim. Çok güzel, çok hoşumuza gitti." dedi.

İzmit'ten gelen Volkan Altunbay da ilk kez Trabzon'a geldiğini ve kenti çok beğendiklerini kaydetti.

İstanbul'dan gelen Volkan Alemdar da televizyonda izledikleri Trabzon'u merak ettikleri için kente geldiklerini vurgulayarak, "Çok güzel vakit geçiriyoruz. Dizi ve filmler ülkemizin tanıtımına yön veriyor. Bunların devamını senarist ve oyunculardan bekliyoruz." diye konuştu.

Alara Alemdar da dizide izlediği mekanları yakından görmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Televizyon, Trabzon, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon, Dizi Çekimlerinin Gözdesi - Son Dakika

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