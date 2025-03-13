Trabzon'un 4 Bin Yıllık Tarihi Kalıntılar Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'un 4 Bin Yıllık Tarihi Kalıntılar Gün Yüzüne Çıkıyor

Geniş Video İzle

Trabzon'un Kadınlar Halinin bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmalarında, arkeolojik değeri çok kıymetli kalıntılara rastlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, tarihi surların restorasyonuyla birlikte bu eserlerin geleceğe miras bırakılacağını vurguladı.

13.03.2025 09:50  Güncelleme: 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un 4 bin yıllık tarihi geçmişi gün yüzüne çıkıyor

Kadınlar Halinin bulunduğu alandaki surlarda çıkan kalıntılar şehrin tarih ve kültür hazinesine kazandırılacak

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç:

"Yaptığımız kazı çalışmalarında arkeolojik değeri çok kıymetli kalıntı ve buluntulara rastladık"

TRABZON - Trabzon'un Pazarkapı mahallesi Kadınlar Hali yanındaki tarihi sur duvarlarının restorasyon çalışmaları sürüyor.

Restorasyon çalışmalarını inceleyen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapılan kazı çalışmalarında arkeolojik değeri çok kıymetli kalıntı ve buluntulara rastladıklarını söyledi. İncelemeler sonrası restorasyonu yürüten ekipten bilgi alan Başkan Ahmet Metin Genç, "Trabzon'umuz bir tarih şehri. Bunu her zaman büyük bir gururla ifade ediyoruz. 4 bin yıllık kadim medeniyetlerin gelip geçtiği tarihi bir şehrimizden şu anda sur duvarlarımızın mücavirindeyiz. Tarihin bize bıraktığı bu emanet eserleri gün yüzüne çıkarmak ve geleceğimize bir miras sorumluluğuyla bırakmak için işe koyulduk ve bir restorasyon çalışması başlattık. Tamamen bilimsel verilerle hocalarımızla beraber hazırlanan restorasyon projeleriyle birlikte şu anda hem Yukarı hisarımız hem orta hisarımız hem de aşağı hisarımızda restorasyon çalışması yaptırıyoruz. Bu çalışmayı çok kıymetli buluyoruz. Çünkü birinci yüzyıldan itibaren yani ilk Roma dönemi ardından Bizans dönemi ardından Komnenos dönemi ardından Osmanlı dönemine ait eserler var ama ilk yüz yıla ait de yaptığımız kazı çalışmalarında arkeolojik değeri çok çok kıymetli kalıntı ve buluntulara rastladık. Sütunlar çıktı, burada tarihi bir limanımız var. Bütün bunları ortaya çıkıp hem şehrin kültür mirasına katmak istiyoruz. Hem de geleceğe de bir miras sorumluluğuyla beraber bırakmak istiyoruz. Fen işleriyle yaptığımız projemizi alanlarında çok kıymetli uzman hocalarımla adeta ince bir işçilikle beraber inşallah bu çalışmayı sürdüreceğiz. Bitiminde de hem restorasyon çalışmamız tamamlandığında tarihi eserler ortaya çıkacak. Hem de kazılar sonucunda çok çok ciddi arkeolojik değeri olan kalıntı ve buluntulara rastladık. Bu eserleri bir arkeolojik parkta açık bir alanda bir parkla arkeo parkla beraber şehrimizin tarih ve kültür hazinesine kazandıracağız diye düşünüyorum" dedi.

"Otopark olarak kullanılan alanda zaten kısmi kazı çalışması yaptık ve orada ilk yüz yıla ait sütunlar bulduk" diyen Genç, "Arkeolojik değeri çok kıymetli. Bu projemizin içerisine bir taraftan şu an bulunduğumuz surların restorasyonunu yaparken diğer taraftan da otoparkın bulunduğu alandaki kazı işini projemizin içine dahil ettik. İnşallah o kazılardan sonra çıkacak olan kalıntı ve buluntularla beraber orada orada güzel bir arkeolojik parkı şehrimize kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 5 teknik personel, 4 işçi ve 1 stajyer olmak üzere 10 kişilik ekibin görev aldığı projenin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. Restorasyon çalışmasıyla birlikte tarihi surların estetik değeri korunarak bölgenin turistik cazibesinin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Ahmet Metin Genç, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Trabzon, Kültür, Yaşam, Miras, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'un 4 Bin Yıllık Tarihi Kalıntılar Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam
İstanbul’da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı İstanbul'da cinayet, oto tamircisine kurşun yağdırdı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler
Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
Maçlar nefes kesti Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Maçlar nefes kesti! Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Unutulmaz dizi “Sihirli Annem“ film oluyor, eski kadro yeniden bir arada Unutulmaz dizi "Sihirli Annem" film oluyor, eski kadro yeniden bir arada
Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları kritik eşikte Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları kritik eşikte
Yok böyle kavga Tarafları dakikalarca ayıramadılar Yok böyle kavga! Tarafları dakikalarca ayıramadılar
Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız Merkez Bankası Başkanı net konuştu: Ne gerekiyorsa yapacağız
Mourinho ile Maximin arasında kavga Hocasına öyle şeyler söyledi ki... Mourinho ile Maximin arasında kavga! Hocasına öyle şeyler söyledi ki...
Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı Ramazan günü kadınların gizli görüntüleri çeken sapık yakalandı
Üniversitede gizemli olay Rögardan yeşil alev çıktı Üniversitede gizemli olay! Rögardan yeşil alev çıktı
Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Lucas Torreira yeni aşka yelken açtı
Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi

09:28 Metiner’in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı Metiner'in Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı
07:11 Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın Komşu katili 16 yaşındaki çocuk ile babasının yaşadığı evde şüpheli yangın
23:29 Putin, Ukrayna’nın işgal ettiği Kursk’u ilk kez ziyaret etti Putin, Ukrayna'nın işgal ettiği Kursk'u ilk kez ziyaret etti
15:03 Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı Dürbünlü silahlar da var Bunlar kargo şirketinin aracından çıktı! Dürbünlü silahlar da var
15:02 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho’ya olay sözler Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya olay sözler
14:56 Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler
14:53 Ukrayna “Ateşkese varım“ dedi, Rusya’dan beklenen yanıt geldi Ukrayna "Ateşkese varım" dedi, Rusya'dan beklenen yanıt geldi
14:36 İşte Türkiye’nin vergi yüzsüzleri tek tek tespit edildiler İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri! tek tek tespit edildiler
14:33 İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz İşletme sahibinden skandal savunma: Biz onu Suriyelilere satıyoruz
14:21 Dursun Özbek talimatı verdi Galatasaray’da Osimhen operasyonu başladı Dursun Özbek talimatı verdi! Galatasaray'da Osimhen operasyonu başladı
14:18 ’Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ameliyat oldu 'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ameliyat oldu
14:07 Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı Ölü bulunan kadının Tiktok fenomeni olduğu ortaya çıktı
14:07 Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı Sevgilisini asfalta çarparak öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2025 10:08:12. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'un 4 Bin Yıllık Tarihi Kalıntılar Gün Yüzüne Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.