Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Bulgaristan Ulusal Sanat Akademisinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Desen Bienali'nde Trakya Üniversitesi öğrencileri yer aldı.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, çeşitli ülkelerden sanat akademilerinin katılımıyla düzenlenen organizasyon, desen sanatına ilişkin çağdaş yaklaşımların paylaşılmasına ve genç sanatçıların üretimlerinin uluslararası alanda görünürlük kazanmasına katkı sundu.

Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, İspanya, İtalya, Polonya, Romanya ve Karadağ gibi ülkelerden toplam 93 öğrencinin çalışmasının yer aldığı sergide Trakya Üniversitesi öğrencileri de eserleriyle bulundu.

Etkinlik kapsamında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencilerinden Beyza Özkan, Ceren Çetin ve Yulia Demirtaş'ın çalışmaları bienal kataloğuna girmeye hak kazandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Enes Çamlıbel, İzlem Ekim, Alperen Şahinoğlu, Sude Sucu, Sema Göy, Buket Güner, Bengüsu Söner, Merve Lüleci, Yiğit Gerginten, Damla Avcı, K. Kağan Güreli, Nazlı Cici, Elif Arslan, Evrim Evci, Nilsu Kaçın, Gökçe Gülen, Nehir Dağlı ve Maryana Kok'un eserleri de sergide sanatseverlerle buluştu.

Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyareti

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü İl Kutlama Komitesi üyelerini kabul etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oluşturulan İl Kutlama Komitesi, Alireisoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette komite üyeleri, Alireisoğlu nezdinde tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Alireisoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek komite üyelerine teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uyanık'ın mesajı

İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, ara tatilin ardından ders zilinin yeniden çalması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uyanık, mesajında, ara tatilin ardından öğrencilerle yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yeni haftaya enerji, heyecan ve öğrenme azmiyle başladıklarını aktaran Uyanık, "Okullarımızda çocuklarımızın neşesi, öğretmenlerimizin özverisi ve eğitim ailemizin güçlü birlikteliğiyle dolu dolu, verimli ve başarılı bir hafta geçirmelerini diliyorum. Tüm öğrencilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir hafta temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Keşan'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri planlandı

Keşan ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik planlama toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu, Keşan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Keşan Engellileri Koruma Derneği, KİSEV ve Sosyal Hizmetler Merkezi temsilcileri katıldı.

Görüşmede, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede hayata geçirilecek faaliyetler değerlendirilerek ortak planlamalar yapıldı.

Açıklamada, engellerin sevgi, dayanışma, anlayış ve ortak çabayla aşılabileceğine vurgu yapılarak, "Engelli bireylerimizin hayatın her alanında eşit, aktif ve özgür bir şekilde yer alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha erişilebilir, daha kapsayıcı ve engelsiz bir Keşan için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.