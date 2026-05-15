Troya Festivali Afiş Yarışması Kazananı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Troya Festivali Afiş Yarışması Kazananı

15.05.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

63. Uluslararası Troya Festivali afiş yarışmasında birinciliği İbrahim Kağan Eğriçayır kazandı.

Çanakkale'de bu yıl 63. gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Troya Festivali"nin afiş yarışmasında birinciliği İbrahim Kağan Eğriçayır'ın eseri kazandı.

Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, festivalin duyurularında kullanılacak afişi belirlemek üzere düzenlenen Afiş Tasarım ve Uygulama Yarışması'nın sonuçlandığı belirtildi.

Yarışmaya Eskişehir'den katılan İbrahim Kağan Eğriçayır'ın afişinin birinci olduğunun ifade edildiği açıklamada, Ankara'dan katılan İdil Özdemir ve İstanbul'dan katılan Kenan Yiğit'in afişleri ise mansiyon ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü ve Çanakkale Tübingen Troia Vakfı işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın seçici kurulunda ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seyhan Boztepe, Grafik Tasarımcı Nadir Çakır, ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Çatal, ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kürşad ve Çanakkale Tübingen Troia Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aslı Erim Özdoğan yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Troya Festivali Afiş Yarışması Kazananı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
Kansere çare ararken trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti Kansere çare ararken trafik kazasında eşiyle birlikte hayatını kaybetti
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
Mide bulandıran görüntü Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var

19:28
Galatasaray’dan Avrupa mesajı
Galatasaray'dan Avrupa mesajı
19:16
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
19:11
Noa Lang’tan Galatasaray’daki geleceği hakkında açıklama
Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:17
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 19:43:02. #7.13#
SON DAKİKA: Troya Festivali Afiş Yarışması Kazananı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.