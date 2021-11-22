Truva Atı, Kazdağı Göknarları'ndan yapılmış - Son Dakika

Truva Atı, Kazdağı Göknarları'ndan yapılmış

Tarihin yönünü iki kez değiştiren ağaç Kazdağı Göknarı

Prof Dr. Fatih Satıl "İnanışa göre, mitolojiye göre Kazdağı Göknar'ının odunundan yapılmış Truva Atı"

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin görsel simgeleri arasında yer alan Truva Atı'nın Kazdağları'nda yetişen Kazadağı Göknarı ağaçlarından yapıldığına inanılıyor. Prof Dr. Fatih Satıl "İnanışa göre, mitolojiye göre Kazdağı Göknar'ının odunundan yapılmış Truva Atı." dedi.

Mitolojide tarihin akışını değiştiren Truva Savaşının önemli aktörlerinden birisi olan Truva Atı binlerce yıl sonra bile büyük ilgi görüyor. Çanakkale'nin görsel simgeleri arasında yer alan Turva Atı'nın Kazdağlarında yetişen ve bölgeye endemik tür olan Kazdağı Göknarlar'ından yapıldığına inanılıyor.

Latince ismi Abies Equi-Trojani olan ve Kazdağları'nda yetişen endemik tür sayılan Kazdağı Göknarları inanışa gören Truva Atının yapımında da kullanılmış. Biyolojik olarak değere sahip endemik tür sayılan Kazdağı Göknarları ayrıca İstanbul'un fethinde de büyük rol oynadı.

Çoğunluğu Çnakkale'nin Yence ve Bayramiç ilçesinde bulunan Kazdağı Göknarları hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Biyoloji, Botanik Anabilim Dalı Prof. Dr. Fatih Satıl "Kazdağları ekosistemi açısından oldukça zengin. Bunlar içinde en büyüleyici orman eko sistemi göknarlar. Bu göknarları yılın dört mevsimi harika bir şekilde izlemeniz ve görmeniz mümkün. Boyları 20 metre ile 60 metre arası değişen göknarlar ülkemizde Karadeniz, Marmara ve Güney Anadolu Toroslarda yetişmekte. Kazdağları'nda yetişen göknar'ın özelliği ise ülkemize endemik olması. Her dem yeşil, pramidel bir taç yapısıyla izleyenleri büyüleyen bir görüntüsü var." dedi.

Kazdağı Göknarları'nın koruma altına bir endemik tür olduğunu ifade eden Prof Dr. Satıl "Önemli bir ağaç o nedenle Kazdağları içerisinde 250 hektarlık bir alan tabiat koruma alanı olarak tescillenmiştir. Burada devasa anıt niteliğinde göknarları görme şansına sahipsiniz. Özellikle Dalaksuyu çevresinde ve Levent Boğazı kısımlarında Göknar sahalarında çeşitli doğa etkinlikleri yaparak eko turizm çerçevesinde alanı gezebilir o güzelliği yerinde müşaade edebilişiniz."dedi.

Kazdağı Göknalarının mitoloji ve tarihi değerinin olduğuna değinen Prof. Dr. Fatih Satıl "Ayrıca tabi göknarların hem tarihi, hem de mitolojik önemi var. Kazdağları Göknar'ının Latince adı Abies Equi-Trojani yani Turva Atından geliyor. İnanışa göre, mitolojiye göre Kazdağı Göknar'ının odunundan yapılmış Truva Atı." dedi.

İstanbul'un fethinde de Kazdağı Göknarlarının büyük rol oynadığını ifade eden Prof. Dr. Satıl "Kendi Osmanlı tarihimiz açısından da çok önemli. Kazdağı Göknarı'nın odunu Tahtacı Türkmenlerin marifeti ile Fatih Sultan Mehmet'in gemilerini Haliç'e indirdiği kızakların yapıldığı ağaçtır. Haliyle hem doğasıyla, hem mitolojisi ile hem tarihi anlamıyla Kazdağı Göknarını yerinde görmek ve ekoturizm açısından değerlendirmenin önemli olduğun düşünüyorum." dedi.