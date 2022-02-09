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Tunceli'de yaban keçilerinin beslenme anı fotokapana yansıdı - Son Dakika

Tunceli'de yaban keçilerinin beslenme anı fotokapana yansıdı

09.02.2022 11:39
Tunceli'de yaban keçilerinin beslenme anı fotokapana yansıdı

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesi ekiplerince doğaya bırakılan yemlerle beslenen yaban keçileri, fotokapanla görüntülendi.

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesi ekiplerince doğaya bırakılan yemlerle beslenen yaban keçileri, fotokapanla görüntülendi.

Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle öne çıkan kent, yaban hayatı varlığıyla da dikkati çekiyor.

Sarp dağlarla çevrili kentte, vaşak, su samuru, yaban domuzu, bozayı, kurt, yaban keçisi gibi canlı türleri yaşıyor.

DKMP Tunceli Şubesi ekipleri de yılın belirli dönemlerinde yaban hayvanlarına yönelik koruma kontrol ve yemleme faaliyetleri yürütüyor.

Kaçak avcılığa karşı da mücadele eden ekipler, zorlu kış şartlarında aç kalan hayvanlar için aralıklarla doğaya yem bırakıyor.

Karla kaplı Pülümür Vadisi'nde gezinen sürü halindeki yaban keçileri de dağlık alana bırakılan yoncayla karınlarını doyururken fotokapana yansıdı.

Yaban keçileri, Dünya Doğayı Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de yaban keçilerinin beslenme anı fotokapana yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de yaban keçilerinin beslenme anı fotokapana yansıdı - Son Dakika
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