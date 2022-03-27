Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika
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Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

27.03.2022 11:21

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle trekking ve fotoğraf tutkunları, gezi turları düzenlemeye başladı.

Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle trekking ve fotoğraf tutkunları, gezi turları düzenlemeye başladı.

Sarp dağların arasında kurulu kent, el değmemiş güzellikleriyle yılın her döneminde çevre il ve ilçelerden ziyaretçi ağırlıyor.

İlkbahar ve yaz aylarında çeşit çeşit açan çiçeklerle rengarenk olan şehir, sonbaharda kızılın tonları, kışın ise kar örtüsüyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Rafting ve kano sporlarının yanı sıra yamaç paraşütü etkinliklerine de elverişli olan kent, son yıllarda trekking ve fotoğrafçılık faaliyetleriyle de dikkati çekiyor.

Haftalık turlarla farklı illerden kente gelen trekking ve fotoğraf tutkunları, yöredeki rehberler eşliğinde Munzur, Mercan, Zel, Sülbüs, Süpürgeç ve Sultan Baba gibi dağlara tırmanıyor.

Doğayla iç içe keyifli vakit geçiriyorlar

Zorlu yolculuklarla karla kaplı zirvelere ulaşan ziyaretçiler, doğayla iç içe keyifli vakit geçirip fotoğraf çekiyor.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Tunceli Temsilcisi İskender Doğan, AA muhabirine, Tunceli doğasının her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Kentteki birçok dağın halen keşfedilmediğini belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Buraya Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerden dağcılar geliyor. İlimizde özellikle yayla turizmi dağcılıkta daha da ön planda. Tunceli coğrafyasında her hafta zirve tırmanışları yapıyoruz ve bu şekilde ilimizin güzelliklerini tanıtmaya çalışıyoruz. Tüm dağcı dostlarımızın da ilimize gelmelerini ve bu dağlara tırmanmalarını bekliyoruz."

"Munzur Dağları'nda kaya tırmanışı rotaları hazırlayacağız"

Doğan, Milli dağcı Tunç Fındık'ın da geçen sene Tunceli zirvelerine tırmandığını dile getirerek, "Herhangi bir sıkıntı olmazsa temmuz ayında 5 kişilik ekiple Munzur Dağları'nda kaya tırmanışı rotaları hazırlayacağız." ifadesini kullandı.

Fotoğrafçı Malik Kaya ise Tunceli coğrafyasının yurt içi ve yurt dışında yaşayanların ilgisini çektiğini dile getirdi.

Tunceli'deki tarihi ve doğal güzelliklerin turizme katkı sunduğunu anlatan Kaya, "Artık herkes buraya gelip gezmek istiyor. Hemen hemen coğrafyamızdaki bütün dağlara tırmanışlar yaptık, her yıl bunu tekrar etmeye çalışıyoruz. En güzel yerler ve en güzel çiçekler zirvelerde bulunuyor. Oralara gittiğimiz zaman harika görüntülerle karşılaşıyoruz. Onları kendi fotoğraf makinemizle ve kameramızla çekip internetten sunuyoruz." dedi.

Doğa tutkunu Aysel Fox da her yıl İngiltere'den memleketi Tunceli'ye gezmeye geldiğini, Süpürgeç Dağı'na yaptıkları tırmanışla karın ve güneşin keyfini çıkardığını belirtti.

Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor
Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'nin karla kaplı zirveleri trekking ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika


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