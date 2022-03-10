Türk kadınlarının eserlerinden oluşan "Renk Ahenk Mihenk" sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Türk kadınlarının eserlerinden oluşan "Renk Ahenk Mihenk" sergisi açıldı

10.03.2022 19:42

Türk kadınlarının eserlerinden oluşan "Renk Ahenk Mihenk" sergisi açıldı "Renk Ahenk Mihenk-Usta Türk Kadın Sanatçılarımızdan Nadide Bir Seçki" sergisinin açılış töreni Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleşti.

Türk kadınlarının eserlerinden oluşan "Renk Ahenk Mihenk" sergisi açıldı

ANKARA - "Renk Ahenk Mihenk-Usta Türk Kadın Sanatçılarımızdan Nadide Bir Seçki" sergisinin açılış töreni Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un eşi Michal Herzog'un resmi açılışını gerçekleştirdiği "Renk Ahenk Mihenk - Usta Türk Kadın Sanatçılarımızdan Nadide Bir Seçki" sergisinin açılış töreni Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen törende Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, sergiyi gezerek müze yetkililerinden bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Yavuz, sonrasındaysa sergi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Kendi dönemlerinin önemli kişilikleri, çok önemli sanatçıları"

Müzenin çok geniş bir koleksiyonu olduğunu söyleyen Yavuz, Türk modern sanatının en iyi seçkilerinden oluşan bir koleksiyona sahip olduklarını belirterek, "Özellikle 1850'den 2000'li yıllara kadar aslında Türk modern sanatının en iyi seçkilerinden oluşan müthiş bir koleksiyona sahibiz. Bu koleksiyonumuzdan yaptığımız seçkilerle de dönemsel sergilerimizi burada ağırlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle de Türk modern sanatının en güçlü kadın ressamlarının ve kadın heykel sanatçılarının eserlerinden oluşturduğumuz bir seçkiyle bugün burada misafirlerimizi ağırlıyoruz. Burada 22 sanatçıdan 30 eser yer alıyor. Bunlar aslında hepsi hem sanat akımı olarak hem de yaşadıkları döneme ilişkin çok güçlü kadın kişilikler ve üzerinde çalıştıkları konuyu çok güçlü bir sanat diliyle gündeme taşıyorlar. Kendi dönemlerinin önemli kişilikleri, çok önemli sanatçıları ve aslında yarısından fazlası da dünya çapından sanatçılar. Pek çoğu yurt dışında da eserleri bilinen sanatçılar" dedi.

Renk Ahenk Mihenk sergisi

22 sanatçının 30 eserinin yer aldığı sergi, yağlı boya, baskı, heykel, cam ve seramikten oluşan özgün eserleri barındırıyor. Sergide eseri bulunan Türk kadın sanatçıların birçoğu hayata gözlerini yumsa da bazılarının hayatta olduğu biliniyor. Sergideki en eski eserin ise Nazım Hikmet'in annesi olan Celile'nin 1941'de yaptığı yağlı boya çalışması olarak biliniyor.

Türk kadınlarının eserlerinden oluşan Renk Ahenk Mihenk sergisi açıldı
Türk kadınlarının eserlerinden oluşan Renk Ahenk Mihenk sergisi açıldı
Türk kadınlarının eserlerinden oluşan Renk Ahenk Mihenk sergisi açıldı

YORUMLAR
500
SSB Başkanı Demir: '6 ATAK helikopterinden ilk 2'si Filipinler'e teslim edildi' SSB Başkanı Demir: '6 ATAK helikopterinden ilk 2'si Filipinler'e teslim edildi' 'Renk Ahenk Mihenk' sergisi ziyarete açıldı 'Renk Ahenk Mihenk' sergisi ziyarete açıldı

Isaac Herzog, Ankara, Heykel, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türk kadınlarının eserlerinden oluşan 'Renk Ahenk Mihenk' sergisi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
19:27 Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak için 1.6 milyar dolar ödeyecek
19:18 Zelenski uzlaşma için tek şartını açıkladı! Putin'in ne cevap vereceği merak ediliyor
19:13 MHK Başkanı'na şok! Mete Kalkavan toplantıyı terk etti
18:38 Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ücretleri açıklaması: Yüzde 80'e varan bir gelir kaybı oldu
18:35 Galatasaraylı futbolcular tehlikeyle karşı karşıya! Beşiktaş maçına yoğun kar yağışı engel olabilir
18:31 Bahçeli'nin, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklamalarına emojili yanıt
18:24 Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu: Kötü biten ilişkim yok
18:00 Derbinin hakemi belli oldu! Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında Atilla Karaoğlan düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 19:52:49. #1.13#
SON DAKİKA: Türk kadınlarının eserlerinden oluşan "Renk Ahenk Mihenk" sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement