Türk Mutfağı Haftası Tarsus'ta Kutlandı - Son Dakika
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Türk Mutfağı Haftası Tarsus'ta Kutlandı

Türk Mutfağı Haftası Tarsus\'ta Kutlandı
09.06.2026 15:51
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Tarsus Müzesinde düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının kültürel mirası tanıtıldı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Tarsus Müzesinde düzenlenen etkinlikte, Türk mutfağının köklü geçmişi ve kültürel mirası tanıtıldı. 'Bir sofrada miras' temasıyla gerçekleştirilen programda, geleneksel lezzetler ve gastronomi kültürü ön plana çıkarıldı.

Etkinliğe Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Türk Mutfağı Haftasını güçlü gastronomi kültürüne sahip Tarsus'ta çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek, mutfak kültürünün yüzyıllar boyunca bu topraklarda gelişen yaşam biçimlerinin, üretim pratiklerinin, göç hareketlerinin ve ritüellerin birleşmesiyle oluşan önemli bir miras olduğunu söyledi.

Akyüz, farklı dönemlerin izlerinin pişirme tekniklerinden malzeme kullanımına, ritüel sofralarından günlük yemek alışkanlıklarına kadar günümüzde yaşamaya devam ettiğini ifade ederek, "Fırın, tandır ve saç gibi pişirme yöntemlerinden tahıl, üzüm ve zeytin gibi temel ürünlerin işlenmesine kadar uzanan bu çeşitlilik, birlikte öğrenme, uyarlama ve üretme geleneğinin bir yansımasıdır" dedi.

Mutfak kültürünün zaman içinde gelişen ortak yaşam deneyimlerinin oluşturduğu kolektif bir birikim olduğunu vurgulayan Akyüz, sofranın ise bu birikimin en somut ifadesi olduğunu kaydetti. Türk Mutfağı Haftasının kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağını belirten Akyüz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay da konuşmasında, Türk Mutfağı Haftasının bu yıl beşincisinin kutlandığını belirterek, 'Bir sofrada miras' temasının yalnızca yemek kültürünü tanıtmayı değil, aynı zamanda geçmişten bugüne taşınan ortak hafızayı, kültürel sürekliliği ve toplumsal aidiyeti görünür kılmayı amaçladığını ifade etti.

Doğanay, Türk mutfağının yalnızca bir yemek kültürü değil, aynı zamanda tarih, gelenek ve toplumsal değerleri taşıyan önemli bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

Etkinlik kapsamında katılımcılara geleneksel Türk mutfağının seçkin örnekleri tanıtılırken, bölgenin gastronomik zenginlikleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Katılımcılara teşekkür plaketi verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk Mutfağı Haftası Tarsus'ta Kutlandı - Son Dakika

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