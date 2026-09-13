Türk piyanist Demirtaş, Amsterdam'da kendi konser serisini başlattı - Son Dakika
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Türk piyanist Demirtaş, Amsterdam'da kendi konser serisini başlattı

Türk piyanist Demirtaş, Amsterdam\'da kendi konser serisini başlattı
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Hollanda'da yaşayan Türk kökenli besteci ve piyanist Umut Veysel Demirtaş, Amsterdam'daki H'ART Müzesi'nde Soundwave Collective ile sahne aldı. 25 yaşındaki sanatçının kendi bestelerini icra ettiği etkinlik, adına başlattığı konser serisinin ilki oldu.

Hollanda'da yaşayan Türk kökenli genç besteci ve piyanist Umut Veysel Demirtaş, başkent Amsterdam'da sanatseverlerle buluştu.

Amsterdam doğumlu 25 yaşındaki sanatçı, H'ART Müzesi'ndeki konserde Soundwave Collective topluluğuyla sahne aldı.

Demirtaş, konserde kendi bestelerini ve çeşitli bestecilere ait eserlerin düzenlemelerini icra etti.

Şef Libia Hernandez yönetimindeki etkinlik, Demirtaş'ın kendisi adına başlattığı konser serisinin ilki oldu.

Klasik kompozisyondan, Amsterdam'ın çağdaş şehir kültüründen ve Türk kökenlerinden beslenen müzikal dil geliştiren Demirtaş, bugüne kadar 12'den fazla özgün beste kaleme aldı.

Concertgebouw'da üç kez sahne aldı

Dünyanın en prestijli konser salonlarından Amsterdam'daki Concertgebouw'da daha önce üç kez sahne alan Demirtaş, sanatsal gelişiminde piyanist ve besteci Fazıl Say'la kurduğu kişisel dostluk ve Say'ın yönlendirmelerinin önemli yer tuttuğunu belirtti.

Demirtaş, ritmik enerjiyi klasik ve modern etkilerle harmanlayan çalışmalarıyla, hem Türk kökleri hem de büyüdüğü çok kültürlü Amsterdam'ı yansıttığını söyledi.

Concertgebouw'un yanı sıra Felix Meritis, Beurs van Berlage ve TivoliVredenburg gibi mekanlarda da sahne alan Demirtaş, Türkiye'de ve Strazburg'daki Avrupa Parlamentosunda da performans sergiledi.

Aralık 2025'te Masters Expo'da Corendon Cesaret Ödülü'ne layık görülen Demirtaş'ın bestelerine dünyaca ünlü bazı markalar da kampanyalarında yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türk piyanist Demirtaş, Amsterdam'da kendi konser serisini başlattı - Son Dakika

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