Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de devam ediyor - Son Dakika
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Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de devam ediyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri\'de devam ediyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağındaki etkinlikler sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağındaki etkinlikler sürüyor.

Festivalin beşinci gününde, geleneksel sanatlardan kültürel mirasa, konserden atölyelere uzanan programlar düzenlendi.

Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nde ebru ustası Osman Durmuş ve kaligrafi ustası Ahmet Kurt tarafından "Mürekkebin İzinde, Suyun Renginde Buluşalım" atölyesi gerçekleştirildi.

Kayseri Kaleiçi Arkeoloji Müzesi'nde Ayfer Koçyiğit tarafından gerçekleştirilen "Çarpana Atölyesi"nde Anadolu'nun geleneksel dokuma tekniklerinden çarpana dokuma ele alındı. Katılımcılar, özel kartlar ve çözgü iplikleri kullanılarak desenlerin oluşturulduğu bu tekniği uygulamalı olarak deneyimledi.

Oğuz Ayata tarafından Kayseri Kaleiçi Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen "Dorak Taşı Atölyesi", Kayseri'nin yerel kültürünün özgün unsurlarından birini ziyaretçilerle buluşturdu.

Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi'nde çıkarılan ve yörede "Süzek Taşı" olarak da bilinen dorak taşının geleneksel kullanım alanları anlatıldı.

Geçmişten günümüze yoğurt süzmek ve saklamak amacıyla kullanılan gözenekli taşın çıkarılma, şekillendirilme ve kullanım süreçleri katılımcılara aktarıldı.

Festivalin konser bölümünde ise sanatçı Özcan Deniz, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan etkinliklerle 13 Eylül'e kadar Kayserilileri ve şehir dışından gelen ziyaretçileri kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Türkiye Kültür Yolu Festivali Kayseri'de devam ediyor - Son Dakika

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