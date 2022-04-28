TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Tazeliğini mayasındaki nohutla koruyan lezzet: Kahrat ekmeği - Son Dakika
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TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Tazeliğini mayasındaki nohutla koruyan lezzet: Kahrat ekmeği

28.04.2022 11:01

İzmir'in Tire ilçesinde, adını üretildiği Kahrat Mahallesi'nden alan köy ekmeği, hamuruna katılan nohut mayası sayesinde uzun süre tazeliğini koruyor.

İzmir'in Tire ilçesinde, adını üretildiği Kahrat Mahallesi'nden alan köy ekmeği, hamuruna katılan nohut mayası sayesinde uzun süre tazeliğini koruyor.

Geçmişte mahalledeki tüm evlerde üretilen Kahrat ekmeği, son yıllarda mahalledeki 2 fırında üretiliyor.

Su, un, tuz ve maya karıştırılarak yoğrulan hamura, önceden hazırlanan nohut mayası katılıyor.

Yaklaşık bir saatlik dinlenme sürecinin ardından hamurlar taş fırında pişiriliyor.

Uzun süredir fırıncılık yapan 66 yaşındaki Melahat Mermer, AA muhabirine, eşini ikna ederek 38 yıl önce bu işe başladığını söyledi.

Başlarda biraz sıkıntı yaşadıklarını ama buna rağmen vazgeçmediklerini anlatan Mermer, "Önce normal ekmek yaptık. Mahalleden Kahrat ekmeği pişirmek için fırına geliyorlardı. Eskiden komşular birbirinden alır verirdi. Sonra bu ekmeği yapmaya başladım. Kayınvalidemle başladık, sipariş ala ala bunu yaygınlaştırdık. Ondan sonra normal ekmeği yapmayı bıraktık. Bu sefer eşim de destek oldu. Bayramlarda, düğünlerde, asker yemeklerinde, mevlitlerde, toplantılarda yoğun sipariş almaya başladık ve bugünlere geldik." dedi.

"Günlük maya olması önemli özelliklerinden biri"

Özellikle yazın çok müşterisinin olduğunu dile getiren Mermer, katkısız olması ve nohut mayasının ekmeği farklı kıldığını anlattı.

Ekmeğin yapılışını oğlu ve kızına da öğrettiğini belirten Mermer, "Sabah yaptığım maya gece 12'de hazır oluyor, yoğuracak hale geliyor. Onu kazana alıp un ekleyip karıştırıyoruz. Yaklaşık 1 saat orada bekliyor. Sonra tavada kabarmaya bırakıyoruz. Günlük maya olması önemli özelliklerinden biri. Ekmek bayatlamaz, 1 haftaya kadar rahatlıkla tüketilebilir. Uzaklara da gidiyor Almanya'ya, yakın zamanda Kıbrıs'a paketledim." diye konuştu.

Melahat Mermer, havaların ısınmaya başlamasıyla yoğunluklarının arttığını, gücü yettiğince kadar bu işi sürdürmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.

TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Tazeliğini mayasındaki nohutla koruyan lezzet: Kahrat ekmeği
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Tazeliğini mayasındaki nohutla koruyan lezzet: Kahrat ekmeği
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Tazeliğini mayasındaki nohutla koruyan lezzet: Kahrat ekmeği
TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Tazeliğini mayasındaki nohutla koruyan lezzet: Kahrat ekmeği

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat TÜRKİYE'NİN EKMEK KÜLTÜRÜ - Tazeliğini mayasındaki nohutla koruyan lezzet: Kahrat ekmeği - Son Dakika


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