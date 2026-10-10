Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliği Piri Reis haritası replikasını müzeye bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliği Piri Reis haritası replikasını müzeye bağışladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliği, Piri Reis'in 1513'te hazırladığı dünya haritasının replikasını Faro a Colon Anıtı ve Müzesi'ne törenle bağışladı. Bağışın müzeye kültürel katkı sunması ve ziyaretçilere Piri Reis'in tarihi mirasını tanıtması amaçlanıyor.

SANTO Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliği, ünlü denizci Piri Reis Dünya Haritası'nın replikasını Santo Domingo'daki Kristof Kolomb'a adanan Faro a Colon Anıtı ve Müzesi'ne düzenlenen törenle bağışladı.

Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Faro a Colon'da düzenlenen törene, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra üniversite rektörleri, akademisyenler, çeşitli müzelerin yöneticileri ve temsilcileri ile basın ve medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Dominik Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürü Joan Ferrer ile Faro a Colon Müzesi Müdürü Eliezer Nolasco, Piri Reis'in 1513 yılında hazırladığı dünya haritasının tarihi ve kültürel önemine dikkati çekti.

Konuşmalarda, haritanın dünya haritacılığı ve denizcilik tarihi açısından taşıdığı önem ile farklı coğrafi kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış olması ele alındı.

Amerika'yı gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı eseriyle tanınan ünlü denizci, kaptan ve kartograf Piri Reis'in 1513'te hazırladığı harita, Kristof Kolomb'un Yeni Dünya'ya ulaşmasından kısa süre sonra çizilmesiyle dikkati çekiyor.

Haritanın hazırlanmasında, Kolomb'a ait çizimler dahil dönemin çeşitli coğrafi kaynaklarından yararlanıldığı ifade ediliyor.

Piri Reis Dünya Haritası replikasının Faro a Colon'a bağışlanması, mekanın tarihi niteliği açısından özel bir anlam taşıyor.

Faro a Colon'da Piri Reis Haritası

Kolomb'un tarihi mirasını yaşatan Faro a Colon Müzesi'nin Piri Reis Haritası'na ev sahipliği yapması, dünya denizcilik ve keşif tarihinin iki köklü simgesini aynı mekanda buluşturuyor.

Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçisi Emriye Bağdagül Ormancı, törendeki konuşmasında bilginin sınır tanımadığını söyledi.

Denizciler ve haritacıların asırlar boyu biriktirdiği tecrübenin insanlığın dünyayı anlamasına katkı sunduğunu belirten Ormancı, aktarılan bilginin evrensel niteliğine işaret etti.

Söz konusu bağışın Faro a Colon'un kültürel birikimine katkı sağlaması, aynı zamanda ziyaretçilere Piri Reis'in tarihi mirasını ve haritacılığın dünyayı anlamadaki rolünü daha yakından tanıma imkanı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA
Kültür SanatPiri ReisDiplomasiTürkiyeKültürDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Montella’nın yerine düşünülen 2 iddialı isim İşte Montella'nın yerine düşünülen 2 iddialı isim
Kırmızı kart gören Torreira’yı bekleyen büyük tehlike Kırmızı kart gören Torreira'yı bekleyen büyük tehlike
Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz’ın golünden sonra çıldırdı Emre Belözoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın golünden sonra çıldırdı
Hamid’in sağlık durumunda üzen gelişme Müge Anlı isyan etti Hamid'in sağlık durumunda üzen gelişme! Müge Anlı isyan etti
Kerem Demirbay’dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj Kerem Demirbay'dan kendisini ıslıklayan Galatasaray taraftarına mesaj
80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz 80 dakika boyunca gol olmayan maçın son dakikalarında yaşananlar inanılmaz
11:06
İstanbul’un en işlek yollarından biri kapanıyor Tam 12 gün sürecek
İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
10:52
İlkay Gündoğan’dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım
İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?
10:40
’Ankara Abisi’ gözaltına mı alındı
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
10:25
Ataşehir ve Eyüpsultan’da bugün seçim var Biri el değiştirebilir
Ataşehir ve Eyüpsultan'da bugün seçim var! Biri el değiştirebilir
10:07
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı 35 saniyede mindere gömdü
İsrailli rakibinin elini havada bıraktı! 35 saniyede mindere gömdü
09:53
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Usta ismin cenazesinde dekolte krizi! Başını örttü ama kıyafetine eleştiri yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2026 11:19:26. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliği Piri Reis haritası replikasını müzeye bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei