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TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

07.02.2022 13:46

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yerli aşı TURKOVAC'ın uygulanmasına başlandı.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ile Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti.

Hastanenin aşı odasındaki vatandaşlarla sohbet eden protokol üyeleri, kentte TURKOVAC'ın ilk uygulandığı vatandaşları tebrik etti, aşının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Vali Makas, gazetecilere yaptığı açıklamada, kente ilk etapta 1750 doz TURKOVAC aşının geldiğini söyledi.

Vatandaşların yerli ve milli aşıyı tercih ettiğini ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Vatandaşın bir beklentisi vardı ve bu beklentiye Türk bilim insanları cevap verdi. Bu yapılan çalışma 13 basamaktan, 400 laboratuvar çalışması neticesinde sonuçlanmış ve başarıya ulaşmıştır. Dolaysıyla yüksek sesle 'yerli ve milli aşımız TURKOVAC'a güveniyorum' sloganını hep beraber şiar edinelim. İlk iki aşısını BioNTech ve Sinovac olmuş vatandaşlarımız yerli ve milli olması hasebiyle TURKOVAC aşısını da tercih eder oldular. İnşallah daha da artarak bu devam edecek."

Makas, aşının tek başına koruyucu olmadığını anımsatarak, maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.

Omicron varyantının hızlı yayıldığına işaret eden Makas, "Erzincan'da vaka sayısında şu anda 100 binde 700'ler civarındayız. Aşılama nedeniyle hastaneye yansıması bu kadar olmuyor. Hastalığı vatandaşlarımız daha hafif bir nezle ve grip gibi atlatıyorlar. Hastalığa karşı ilk silahımız aşımız. Hele ki TURKOVAC da gelince yerli ve milli bir silahla inşallah mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Şu an 80 vatandaşın kovid-19 nedeniyle hastanedeki servislerde yattığını aktaran Makas, bunlardan 9'unun yoğun bakımda, 4'ünün ise entübe olduğunu sözlerine ekledi.

TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı
TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı

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Araştırma, Erzincan, TURKOVAC, Gazi, Sağlık, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlandı - Son Dakika


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