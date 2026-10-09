TÜRKSOY defilesi Ürgüp\'te Türk dünyası motiflerini çağdaş tasarımla buluşturdu

Türk dünyasının köklü giyim kültürü, geleneksel dokuları ve özgün motifleri, Kapadokya'da düzenlenen "IX. TÜRKSOY Kadın ve Etno Moda Buluşması" kapsamında gerçekleştirilen defilede modern tasarımlarla buluştu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 9'uncu defilede Türk dünyasının farklı coğrafyalarına ait geleneksel kıyafetler, desenler ve motifler podyuma taşındı. Türkiye'nin yanı sıra Türk dünyasının farklı bölgelerinden tasarımcı, sanatçı ve modellerin katıldığı etkinlikte, ortak kültürel mirasın moda aracılığıyla tanıtılması ve farklı coğrafyalar arasında kültürel iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf, defilede yaptığı açıklamada Türk dünyasının estetik ve kültürel birikimini moda aracılığıyla bir araya getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ürgüp'ün Türkiye'nin estetik açıdan öne çıkan bölgelerinden biri olduğunu belirten Yusuf, etkinlikle Kuzey Türklerinden Doğu Türklerine, Kafkasya'dan Rumeli'ye ve Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyanın kültürel mirasına estetik bir selam vermek istediklerini ifade etti. Türk medeniyetinin giyim kuşam ve moda alanındaki köklü geçmişine dikkat çeken Yusuf, geleneksel kıyafetlerin yanı sıra Türk halklarına özgü desen ve motiflerin çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlandığını kaydetti. Yusuf, bu sayede farklı bölgelerin kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının ve geleneksel motiflerin günlük yaşamda da kullanılabilecek tasarımlara dönüştürülmesinin amaçlandığını dile getirdi.

"Anadolu desenini Kazakistan'a, Kazakistan desenini Anadolu'ya taşıyacağız"

Defilenin yalnızca kıyafetlerin tanıtıldığı bir organizasyon olmadığını vurgulayan Yusuf, tasarımcılar, sanatçılar ve modeller arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin de önem taşıdığını belirtti. Farklı ülkelerden tasarımcıların ortak çalışmalar yapmasının kültürel etkileşimi artıracağını ifade eden Yusuf, "Kazakistanlı bir tasarımcı, Anadolu'daki bir tasarımcıyla buluşuyor. Anadolu desenini Kazakistan'a, Kazakistan'dakini Anadolu'ya getirecek. Her çağda, her ortamda ve her iklimde estetik bir şekilde giyilebilecek, kullanılabilecek kıyafetler ve ürünler ortaya konulacak" dedi.

Türk dünyasının farklı bölgelerinden katılımcıları bir araya getiren defilenin ortak kültürel mirasın korunmasına, geleneksel giyim kültürünün çağdaş tasarımlarla yaşatılmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.