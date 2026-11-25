Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi 'ndan yayınlanan Alpaslan Aliağaoğlu tarafından yapılan "Türkülerde Erzurum: Bir Şehir Kimliği Çalışması" başlıklı araştırmada ilginç sonuçlar çıktı.

Araştırmada, halkın ortak malı olan türkülerde, mekana ait birçok özellik kendini gösterdiği vurgulanarak, "Bu özelliklerden yararlanarak Bir şehrin kimliğini ortaya koymak mümkündür. Şehir kimliği çeşitli faktörlerin varlığına bağlı olarak zamanla oluşan, dinamik, şehre özgü yerelliklerle ilgili ortak özellikler ve anlamlar bütünüdür. Bu makalede türkülerden yararlanılarak coğrafi bakış açısıyla Erzurum şehir kimliği ortaya konulmaktadır" denildi.

"İki mevsimli şehirdir, Beyaz örtülü, kış ve kayak şehridir"

Çalışmanın ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan birinin Erzurum ve çevresinin gerek fiziki ve gerekse beşeri nitelikli birçok özelliği şehir kimliğinin şekillenmesinde etkili olduğu belirtilerek, " Dağlar, yaylalar, yükseklik, kar, özel coğrafi konum, sit alanı özellikleri, dini değerler, özellikle ramazan ayı, Nine Hatun, tabyalar, şehir kimliğinin belirmesinde etkili olan faktörlerdir. Bu durumdan hareketle, Erzurum şehir kimliği farklı şekillerde ifade edilebilir. Erzurum "yayla şehirdir". İki mevsimli şehirdir. Beyaz örtülü, kış ve kayak şehridir. Erzurum dik şehirdir. Erzurum kavşak şehridir. Dadaşlar diyarıdır Erzurum. Erzurum ulu şehirdir, ramazan şehridir" ifadesine yer verildi.

"Şehir kimliğinin mekansal yönü vardır"

"Türkülerde Erzurum: Bir Şehir Kimliği Çalışması" başlıklı araştırmanın sonuç kısmında, şehirlerin aniden ortaya çıkmış yerleşmeler olmadığı anlatılarak, "Zamanla oluşmuş, kişilik ve kimlik kazanmışlardır. Şehirlerin kimliği, farklılıklar veya kendine özgülükler bütünüdür. Şehir kimliğinin mekansal yönü vardır. Bu mekana ait birçok özelliğin dışa vurumudur. Müzik özellikle de türküler mekansal olanı yansıtırlar. Bu özellikten yola çıkarak, şehir kimliğini türkülerdeki insan mekan ilişkisine bakarak ortaya koymak mümkündür. Bu yönüyle bakıldığında Erzurum'un şehir kimliğinin zengin bileşenlerinin olduğu ve bu bileşenlerden de en önemlisinin türküler olduğu görülmektedir. Türkülerde Erzurum bazı özellikleriyle dikkat çekmektedir: Erzurum ve çevresinin fiziki coğrafya özellikleri ona farklılık kazandırır" denildi.

"Erzurum iman şehridir. Manevi değerler şehridir "

Yükseklik, dağlar, yaylalar, ovalar, özel coğrafi konum, sit alanı özellikleri, uzun süren kışlar ve kısa süren yaz mevsimi Erzurum şehir kimliğini etkilediği hatırlatılan araştırmada şöyle denildi, "Bu bağlamda Erzurum farklı sıfatlarla ifade edilebilir. Erzurum yayla şehridir. Türkiye'nin çatısında bulunan şehirdir. Dik şehirdir. Kavşak şehirdir Erzurum. Çevresine hizmet eder. Çevresindeki faaliyetleri örgütler. Erzurum beyaz örtülü şehirdir. İki mevsimli şehirdir Erzurum. Kış ve kayak şehridir. Şehir kimliği, Erzurum adlı bedenin ruhudur. Erzurum şehri hafızasında çok sayıda beşeri nitelikli elemanlar da saklar. Erzurum dadaşlar diyarıdır. Dadaş, "gardaş "demek "can" demektir. Dadaş, cesur, yürekli, tatlı dilli, uysal, özgüveni olan, edepli, bakışı sert, sakin ve yaratanın yoldaşıdır. Erzurum iman şehridir. Manevi değerler şehridir Erzurum. Ramazan şehridir. Ramazan iklimi bütün yönleriyle hayat bulur bu şehirde. Erzurum bu ayda kutsal mekana dönüşür. Şehrin yüksekliği belki de kutsala yakın olmanın başka bir ifadesidir. Ramazan ayında gündelik hayat niyetli olmanın kontrolü altındadır. Erzurum vatan sevgisinin ve vatana bağlılığın mükemmel mekanıdır. Bu anlamda Erzurum Nine Hatun şehridir. Aziziye şehridir. Milli kimliğin kök saldığı yerdir Erzurum. Türkülerde sözü edilmese de Erzurum, milli mücadelenin bayrak şehridir. Milli mücadelenin hazırlığının yapıldığı şehirdir."