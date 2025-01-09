Üç Tunç Tas: Yeni Müzikli Tiyatro Oyunu

Kültür Sanat

Tiyatro Gün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Şenaşnas'ın üstlendiği müzikli tiyatro oyunu "Üç Tunç Tas", 18 Ocak'ta Kartal Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Tiyatro Gün'den yapılan açıklamaya göre, ilişkilerin karmaşıklığı ve insanın iç dünyasındaki sorgulamaları ele alan oyun, derin ve sevgi dolu bir ilişkinin arka planında, bir terapist eşliğinde yaşanan içsel yolculuğu anlatıyor.

Tek perdelik oyunun oyuncu kadrosunda Ahmet Şenaşnas, Selsu Sabur ve Berkay Özcan yer alırken, canlı orkestra müzikleriyle Yahya Semih Bulut, Sena Uzer, Ulaş Uysal ve Kağan Kurtcan da tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor.

Selsu Sabur'un afiş tasarımını yaptığı oyunda, ışık tasarımını ise Caner Ün üstleniyor.