"Uçan ressamlar" 35 metre yükseklikte resim yaparak dans etti - Son Dakika
Üye Girişi

"Uçan ressamlar" 35 metre yükseklikte resim yaparak dans etti

11.06.2022 18:20

Fransız performans sanatçı grubu Les Passagers, 35 metre yükseklikte resim, dans ve müzikle gerçekleştirdiği performansıyla başkentlilere görsel şölen sundu.

Fransız performans sanatçı grubu Les Passagers, 35 metre yükseklikte resim, dans ve müzikle gerçekleştirdiği performansıyla başkentlilere görsel şölen sundu.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara'ya gelen Les Passagers, Ulus Meydanı'nda bulunan binada, 35 metre yükseklikte gösteri yaptı.

Festival logosunda yer alan başkentin sembol mekanlarını resmeden "uçan ressamlar", daha sonra izleyenlerin heyecanlı ve meraklı bakışları arasında binadan sarkıtılan ipler üzerinde dans gösterisi yaptı.

Başkentliler gösteriyi meraklı gözlerle izledi, video ve fotoğraf çekti.

Dünyanın dört bir yanında performanslar sergileyen ve yüksek binaları dev bir tuvale dönüştüren Les Passagers, binaları dikey bir sahne gibi kullanarak teatral, koreografi ve resimsel performans sergiliyor.

"Ankara'da olmaktan memnunuz"

Gösterinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan grup üyesi Magali Brito, festival kapsamında Ankara'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Havada akrobasi olarak da bilinen "aerial dans" yaptıklarını belirten Brito, yüksek yerlerde performanslar sergilediklerini kaydetti.

Uçan ressamlar 35 metre yükseklikte resim yaparak dans etti
Uçan ressamlar 35 metre yükseklikte resim yaparak dans etti
Uçan ressamlar 35 metre yükseklikte resim yaparak dans etti
Uçan ressamlar 35 metre yükseklikte resim yaparak dans etti

YORUMLAR
500
Yer çekimine meydan okudular, 35 metre yükseklikte resimle dansı birleştirdiler Yer çekimine meydan okudular, 35 metre yükseklikte resimle dansı birleştirdiler Kebapçı, bin 650 metre yükseklikten çekim için götürdüğü kuzuyu böyle düşürdü Kebapçı, bin 650 metre yükseklikten çekim için götürdüğü kuzuyu böyle düşürdü
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Uçan ressamlar' 35 metre yükseklikte resim yaparak dans etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:16:31. #1.13#
SON DAKİKA: "Uçan ressamlar" 35 metre yükseklikte resim yaparak dans etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement