Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yalnız Değilsin Hatay' konseri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yalnız Değilsin Hatay' konseri renkli görüntülere sahne oldu

Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen \'Yalnız Değilsin Hatay\' konseri renkli görüntülere sahne oldu

Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yalnız Değilsin Hatay' konserinde Ali Kınık ve İlyas Öztürk sahne aldı. Vatandaşlar Türk bayrakları ve telefon ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu. Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Alihan Döner, konserde sahne alanlara plaket takdim etti. Konsere Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Timur Şaşmaz, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ve birçok vatandaş katıldı.

11.08.2024 02:10
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Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi.

EXPO Kisecik Amfi Tiyatrodaki konserde, şarkıcı Ali Kınık ve İlyas Öztürk sahne aldı.

Vatandaşlar da şarkılara eşlik edip Türk bayrakları ve telefonlarının ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Alihan Döner, konserde sahne alanlara plaket takdim etti.

Konsere, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Timur Şaşmaz, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yalnız Değilsin Hatay' konseri renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

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