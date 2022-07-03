Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen yarışmaya Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sahneye ilk çıkan Karagöz Halk Dansları Topluluğu ve Mehteran takımının performansı sanatseverlerden alkış topladı.

Gecede, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya'dan halk dansları ekipleri kısa süreli tanıtım gösterisi sundu.

Bu yıl 19 ülkenin yarışacağı etkinlikte 600 yabancı dansçı yer alacak. 22 yerli topluluğun da katılacağı halk dansları yarışmasında 1200'e yakın dansçı hem kültürlerini hem de hünerlerini sergileyecek.

Etkinlikte 5 gün boyunca 17 ilçede 20 ayrı noktada gösterilerini sergileyecek ekipler, yarışma heyecanı ve renkli kültürlerini Bursa'nın tüm sokaklarına yayacak.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 7 Temmuz Perşembe günü sona erecek.