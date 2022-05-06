Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'nin tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Adana'da bu yıl 18. kez düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kovid-19 nedeniyle 2 yıl ara verilen şenliğin tanıtım toplantısı, Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara şenlik hakkında bilgi verildi.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, toplantıda, Yörük Türkmenlerinin Çukurova'nın vatan ve millet sevdalısı insanları olduğunu söyledi.

Etkinliğin önemine değinen Demirdüzen, "Biz bu etkinliği Adana'mızda yaşayan, vatanını ve milletini seven, bayrağımızı bayrağı bilen, Türkiye Cumhuriyeti'ni devlet bilen bütün kardeşlerimizle kucaklaşarak kutlayacağız. 'Biz biriz, milletiz, sağcısıyla solcusuyla beraberiz' mesajını vermek üzere Sarıçam'da ay yıldızlı bayrağımızı dikeceğiz." diye konuştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir de Adana'da Yörük Türkmen kültürünün şehrin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Yörük Türkmenlerinin kültürlerini ve törelerini tanıtma noktasında bütün kurumların çalışma yaptığını kaydetti.

Konuşmaların ardından halk ozanları türkü söyledi.

Çeşitli etkinliklerle başlayan şenlik, 8 Mayıs'a kadar sürecek.