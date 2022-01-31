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UNESCO kenti Safranbolu 2021'de nüfusunun 23 katı turist ağırladı - Son Dakika

UNESCO kenti Safranbolu 2021'de nüfusunun 23 katı turist ağırladı

31.01.2022 11:06

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, geçen yıl nüfusunun 23 katı turist ağırladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, geçen yıl nüfusunun 23 katı turist ağırladı.

Süha Arın'ın yönetmenliğini yaptığı "Safranbolu'da Zaman" belgeseliyle 1977'de koruma ve turizm alanında ilk adımlarını atan, 17 Aralık 1994'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındıktan bir yıl sonra turist ağırlamaya başlayan ilçe, aradan geçen 28 yılda kültür turizminin cazibe merkezi haline geldi.

UNESCO tarafından dünyada en iyi korunan ilk 20 kent arasında gösterilen, tarihi han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra geleneksel konaklarıyla öne çıkan Safranbolu, yerli ziyaretçiler ile Tayvan, Japonya, Almanya, İtalya ve Güney Kore gibi ülkelerden turistlerin akınına uğruyor.

AA muhabirinin Turizm Danışma Bürosu yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen yaklaşık 2 bin geleneksel konakta geçen yıl Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bolu, Bursa ve Eskişehir başta olmak üzere çeşitli iller ile 50 ülkeden 164 bin 800 turist konakladı.

Yüzlerce yıllık süreçte oluşan Türk kent kültürünün bugüne ulaşan en önemli yapı taşlarından olan ve ziyaretçilerine adeta "zamanda yolculuk" yaptıran 50 bin nüfuslu Safranbolu'ya 2021'de günübirlik ziyaretçilerle yaklaşık 1 milyon 150 bin turist geldi.

"İnsanlarda 2 yıldır evde kalmanın sıkkınlığı var"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, Safranbolu'nun kültür turizmi denilince ülkede akla ilk gelen yerler arasında olduğunu söyledi.

Her geçen yıl turist sayısında artış yaşadıklarını anlatan Ergüder, "Geçen yıl yaklaşık 165 bin turist ağırladık. Bir önceki sene bu rakam 120 bindi. Yüzde 40'a yakın bir artış oldu. Tabii ki bu konaklamalı turist sayısı. Bunun dışında günübirlik ziyaretçilerimizin olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Bu yıl çok daha iyi olacağını beklediklerini belirten Ergüder, "Umarım yeni varyantla karşılaşmayız. İnsanlarda iki yıldır evde kalmanın sıkkınlığı var. 2022'den umutluyuz, beklentimiz yüksek. Büyük patlama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ergüder, yerelde kamu kurumlarıyla projeler hazırladıklarını, Safranbolu turizmine Eskipazar ilçesindeki antik kenti, Yenice'deki tren seyahatini ve doğal güzellikleri de ekleyerek gelen turist sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

UNESCO kenti Safranbolu 2021'de nüfusunun 23 katı turist ağırladı
UNESCO kenti Safranbolu 2021'de nüfusunun 23 katı turist ağırladı
UNESCO kenti Safranbolu 2021'de nüfusunun 23 katı turist ağırladı

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UNESCO Dünya Mirası, Safranbolu, Karabük, turist, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat UNESCO kenti Safranbolu 2021'de nüfusunun 23 katı turist ağırladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: UNESCO kenti Safranbolu 2021'de nüfusunun 23 katı turist ağırladı - Son Dakika
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