Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nın yeni yüzü belgesel oldu! - Son Dakika

Bir zamanlar tarlasını, bağını bahçesini satanların büyük umutlarla geldikleri bu çarşı o güzel günlerin bittiği bir masal dünyası gibi yok olma noktasına geldi. Bugün "ünlü fabrikası" Unkapanı Plakçılar Çarşısı'na gidenleri artık kiralık-satılık dükkan ilanları karşılıyor. Ve o eski-güzel günlerden kalan sararmış albüm afişleriyle dolu boş dükkanlar.

Yönetmen Tayfun Belet eskilerin bu 'ünlü fabrikası'nı, Unkapanı Plakçılar Çarşısı'nın yeni yüzünü belgesel haline getirdi. Unkapanı-Bitmeyen Masal; umutlarını bir mekana bağlayan, bitti denilen masalın sahnesini hayalleri uğruna terk etmeyen ve bu uğurda kendi masallarını uyduran insanların trajikomik hikayesini anlatıyor.

Bu masalın bittiğine inanmayanlar, gelip dönemeyenler, kalanlar, hayal kırıklıklarıyla geçen yıllara rağmen hala şöhret olmayı umanlar, gidecek başka yeri olmayanlar, bu masalın içinde yaşamaktan bıkmayanlar belgeselin renkli ve gerçek yüzünü oluşturuyor.

Detaylı, renkli ve aynı zamanda hüzünlü görüntülerin eşlik ettiği ve ilk gösterimini geçtiğimiz ay 58. Antalya Altın Portakal'da yapan Unkapanı: Bitmeyen Masal festivalleri dolaşmaya devam ediyor. Belgeselin yeni hikayelerinin, yeni hayatlarının çekim çalışmaları da bir yandan devam ediyor!